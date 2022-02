Szukając bezprzewodowych słuchawek dousznych, możemy mieć także na myśli modele dokanałowe. Różnica jest subtelna, lecz warto zwrócić na to uwagę i pamiętać o tym podczas zakupów. Często chodzi nam po prostu o znalezienie małych słuchawek, które wkładamy do ucha, więc w wyszukiwarce wpisujemy "słuchawki douszne", ale w gruncie rzeczy interesują nas również te dokanałowe.

Douszne modele słuchawek bezprzewodowych mają się trzymać w samej małżowinie usznej, natomiast słuchawki określane jako dokanałowe, zaprojektowano z myślą o umieszczaniu ich głębiej, czyli w kanale słuchowym. Dzięki temu słuchawki dokanałowe najczęściej cechują się lepszym izolowaniem dźwięków zewnętrznych.

Słuchawki bezprzewodowe douszne i dokanałowe – ranking modeli do 200 zł

Rankingi słuchawek mogą stanowić cenną inspirację i przyczynić się do zaoszczędzenia czasu. Oglądając wybrane modele, będziemy mogli zainteresować się ich konkretnymi funkcjami oraz ogólnymi zaletami. Czasem jest to zwyczajnie pomocne w zwróceniu uwagi na zupełnie inny, lecz podobny zestaw. Zachęcamy do rzucenia okiem na ranking słuchawek bezprzewodowych, zarówno dousznych, jak i dokanałowych.

3. Sony WI-C200 to słuchawki Bluetooth, które mają kabel łączący lewą i prawą słuchawkę. Oznacza to tyle, że nie zaliczają się do grupy tak zwanych TWS, czyli prawdziwie bezprzewodowych słuchawek. Oczywiście nie stanowi to przeszkody w czerpaniu przyjemności ze słuchania muzyki, która jest dostarczana za pośrednictwem przetworników 9 mm.

Łącząc te słuchawki bezprzewodowe ze smartfonem, można korzystać z wygodnej funkcji rozmów telefonicznych. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, żeby odebrać połączenie, a wbudowany mikrofon pozwoli na prowadzenie rozmów. Przy okazji można też korzystać z asystentów głosowych i używać wyszukiwania głosowego.

Dźwięk w tych dokanałowych słuchawkach bezprzewodowych jest czysty, a bateria na jednym ładowaniu zapewnia do 15 godzin pracy. Minimalistyczna konstrukcja przekłada się na dość uniwersalny wygląd, więc można je nosić praktycznie w każdej sytuacji.

2. Philips TAT2206GR stanowią ciekawą propozycję sprzętu z 6 mm przetwornikami, które dają wyraziste brzmienie i ogólnie zbalansowany dźwięk. Parowanie tych dokanałowych słuchawek bezprzewodowych przebiega szybko. Samo sterowanie słuchaną muzyką jest intuicyjne.

Dzięki wbudowanym mikrofonom można odbierać połączenia przychodzące i korzystać z asystentów głosowych, ale warto zaznaczyć, że nie ma tu ANC, czyli aktywnej redukcji szumów. Za to wiele osób ucieszy ochrona na poziomie IPX4, a więc odporność na zachlapania wodą.

Bateria pozwala na około 6 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu. Podsumowując, jest to całkiem ciekawa propozycja w postaci słuchawek TWS, nadających się zarówno do pracy, jak i na przykład aktywności fizycznej.

1. Xiaomi Redmi Buds 3 są dousznymi słuchawkami bezprzewodowymi, które zaliczają się do grupy TWS. Dzięki temu nie mają żadnych kabli, nawet pomiędzy lewą a prawą słuchawką – sporo osób ceni sobie takie rozwiązanie.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | Xiaomi Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3

Redmi Buds 3 mają 12 mm przetworniki dynamiczne, które zapewniają dobry dźwięk i całkiem przyjemne niskie tony. Dzięki dwumikrofonowej redukcji szumów, prowadzenie rozmów za pośrednictwem tych dousznych słuchawek bezprzewodowych jest bardzo przystępne. Xiaomi zapewnia, że to wynik działania technologii Echo Cancelling oraz Noise Suppression, które redukują echo i hałasy z otoczenia.

Jeżeli natomiast chodzi o samą baterię, to pozwala na około 5 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu. Osoby szukające bardziej odpornych słuchawek dousznych mogą się ucieszyć z faktu, że nie zabrakło tu stopnia ochrony IP54, czyli zwiększonej odporności na kurz i wodę. Dzięki temu ten sprzęt może być idealny np. do biegania.

Korzystając z okazji, polecamy nasz poradnik na temat słuchawek bezprzewodowych do biegania.

Słuchawki bezprzewodowe douszne i dokanałowe – ranking modeli do 500 zł

Ranking słuchawek bezprzewodowych do 500 zł będzie dobrym sposobem na potencjalne skrócenie procesu decyzyjnego. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które uznaliśmy za godne uwagi.

3. Sennheiser CX 6.00BT. Podobnie jak w przypadku modeli do 200 zł, tutaj również zaczynamy od słuchawek Bluetooth, które oczywiście są bezprzewodowe, ale nie zaliczają się do grona TWS, w związku z czym lewą i prawą słuchawkę łączy kabel.

CX 6.00BT charakteryzują się intuicyjnością, w czym pomaga przemyślany pilot wyposażony w trzy przyciski. Te dokanałowe słuchawki bezprzewodowe pozwalają na łatwe odbieranie połączeń przychodzących i prowadzenie rozmów. Dla wygody można je sparować nawet z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Bateria pozwala na pracę do 6 godzin na jednym ładowaniu. Warto wspomnieć o tym, że w tym modelu słuchawek bezprzewodowych nie ma ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów. Pomimo tego, dobre dopasowanie do ucha może pomóc w izolowaniu słuchu od niechcianych hałasów.

2. Sony WF-XB700 to prawdziwie bezprzewodowe słuchawki (TWS), które zaprojektowano z myślą o miłośnikach cięższych brzmień. Niskie tony są tu na wysokim poziomie… To mogło zabrzmieć trochę dezorientująco, więc dla jasności podkreślamy, że chodzi o mocny bass, który według zapewnień producenta jest wspierany technologią o stosownej nazwie Extra Bass.

Nie każdy odniesie takie wrażenie, ale niektórym osobom może przeszkadzać rozmiar tych słuchawek, ponieważ są całkiem duże i wizualnie mocno wystają z uszu. Mimo tego są bardzo komfortowe i oferują naprawdę długi czas ciągłej pracy na jednym ładowaniu, bo może to być aż 9 godzin.

Oczywiście w tych dokanałowych słuchawkach bezprzewodowych nie zabrakło funkcji rozmów telefonicznych oraz obsługi asystentów głosowy. Z kolei odporność na poziomie IPX4 przekłada się na ochronę przed pryskającą wodą, więc Sony WF-XB700 można zabierać na różnego rodzaju treningi, a nawet biegać z nimi podczas opadów deszczu.

3. JBL Endurance Peak II to dokanałowe słuchawki bezprzewodowe, które są idealne dla osób żyjących aktywnie. Do wygodnych rozwiązań z pewnością zalicza się automatyczne uruchamianie po ich założeniu oraz wyłączanie po zdjęciu, co producent określa mianem technologii PowerHook.

Źródło zdjęć: © Materiały prasowe | JBL Słuchawki JBL Endurance Peak II

Endurance Peak II charakteryzują się przemyślanym kształtem, który zapewnia lepsze trzymanie się słuchawek w uchu i tym samym zwiększa komfort podczas zajmowania się różnymi aktywnościami fizycznymi. Dużą zaletą jest również wodoodporność na poziomie IPX7.

W słuchawkach nie zabrakło lubianego przez wielu JBL Pure Bass, które wzmacnia niskie tony. Ponadto JBL Endurance Peak II można używać podczas rozmów telefonicznych, a także wydawać za ich pośrednictwem komendy głosowe. Bateria może wytrzymać do 6 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu. Endurance Peak II nie mają ANC, czyli aktywnej redukcji hałasu.

Korzystając z okazji polecamy nasz poradnik, który został w całości poświęcony tematyce słuchawek bezprzewodowych JBL.

Słuchawki bezprzewodowe douszne, dokanałowe i znacznie więcej

Istnieje spora szansa, że osoby zainteresowane niewielkich rozmiarów bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi i dokanałowymi mogą być zainteresowane również tymi większymi modelami. W końcu nie zawsze jesteśmy stuprocentowo zdecydowani na jedną rzecz.