Huawei szykuje się na walentynki. Kup jeden sprzęt, a za drugi zapłacisz złotówkę

Najwyraźniej producent chce, żeby zakochani — ale nie tylko — mogli upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Dzięki nowej promocji możemy kupić prezent dla bliskiej osoby, a przy okazji podarować coś… sobie. No, chyba że ktoś chce być wyjątkowo szczodry i wręczyć komuś nie jeden, a dwa upominki. Walentynki na bogato.

Na czym polega promocja? Każdy, kto kupi jeden z objętych akcją produktów marki, za drugi produkt zapłaci tylko 1 zł. Oto pełna lista urządzeń wchodzących w skład walentynkowej oferty:

— bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3 w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds Lite;

— smartwatche z serii Watch GT 2 w zestawie ze słuchawkami FreeLace;

— smartfony z serii P30 – P30 Pro i P30 – oraz smartfon nova 5T w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 3;

— smartfony Huawei P30 Lite i Huawei P smart Pro w zestawie z opaską sportową Huawei Band 3 Pro;

— smartfony Huawei P smart Z i P smart 2019 w zestawie z opaską sportową Huawei Band 4;

— tablety Huawei MediaPad T3 10” 32 GB LTE i Huawei MediaPad T3 10” 32 GB Wi-Fi w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeLace;

— ultrabook Huawei MateBook X Pro w zestawie z tabletem Huawei MediaPad T5 10” 32 GB Wi-Fi.

Promocja jest naprawdę ciekawa, bo w ofercie znajdziemy np. smartwatch serii Watch GT 2, który w odświeżonej wersji niedawno pojawił się w Polsce. Wielu ucieszy zapewne też obecność smartfonów z serii P30 czy całkiem świeżego modelu nova 5T. Nie jest to więc klasyczne czyszczenie magazynów z niepotrzebnych produktów. Jeśli ktoś poluje na nowości od Huawei, to oferta jest dobrą okazją, by dodatkowo zyskać jeszcze jedno urządzenie.

Produkty w walentynkowej ofercie dostępne są w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia, w oficjalnym sklepie internetowym Huawei – huawei.pl — oraz w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom. Promocja potrwa do 16 lutego lub wyczerpania zapasów.