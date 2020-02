Samsung Forum 2020. Koreański gigant szykuje rewolucje w naszych domach

Czy na rynku sprzętów AGD można jeszcze zaskoczyć, kiedy wydaje się, że producenci wymyślili już wszystko? Okazuje się, że tak. Firmy dążą do jeszcze większej wygody swoich klientów, ale i bezpieczeństwa. Ma być prosto, funkcjonalnie, ale i ładnie. Samsun pokazał kilka rozwiązań, które już wkrótce trafią na polski rynek.

Samsung i urządzenia do zabudowy

To, co zaskakuje w pierwszej kolejności w nowych rozwiązaniach Samsunga, to wymiar proponowanych sprzętów. Można je w łatwy sposób zabudować, bo mają głębokość 60 cm, czyli tyle, co standardowe meble. Daje to wiele ciekawych możliwości już na etapie projektowania domu. Zadowolone będą również osoby, które chcą odświeżyć swoje mieszkanie, czy zmienić jego mały fragment.

W trakcie forum Samsung zaprezentował wiele znanych, ale i zupełnie nowych rozwiązań: telewizory QULED 8K, oczyszczacze powietrza Cube, piekarniki Infinite, Air Dresser czy lodówki Bespoke, które osobiście uważam za wisienkę na torcie. Dużo było również o aplikacji SmartThings, dzięki której mamy oszczędzać czas i mieć wszystko w małym palcu, albo i smartfonie (chociaż tutaj trendy każą uważać, że im większy, tym lepszy).

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Samsung Air Dresser

Zaskakującym urządzeniem był Air Dresser. Opisywany jako sprzęt, który usuwa z ubrań zagniecenia i nieprzyjemne zapachy, bez konieczności oddawania ich do pralni chemicznej. Wszystko za sprawą pary wodnej i powietrza. Płaszcz, kurtka czy sukienka trafiają do jego środka i po wybraniu odpowiedniego programu zaczynają się czary.

Urządzenie ma odświeżyć, pielęgnować i dezynfekować ubranie. Podobno poradzi sobie nawet z "trudnymi" tkaninami, które łatwo zniszczyć. Nie straszna mu skóra, ale i delikatny jedwab. Air Dresser odda nam ubranie nie tylko czyste, ale i wyprasowane.

Wiadomo, jest to rozwiązanie, które nie każdemu przypadnie do gustu. Ale fani nowoczesnych rozwiązań do domu mogą być nim zachwyceni. Jest to ciekawa alternatywa dla prania. Ja osobiście uważam, że Air Dresser fajnie sprawdziłby się nie tylko w domu, ale i restauracjach, które posiadają otwartą kuchnię i po opuszczeniu takiego miejsca dosłownie wszyscy wkoło mogą dowiedzieć się, co właśnie zjedliśmy. Po zapachu naszego płaszcza czy kurtki.

Piekarnik do Samsunga



Koreański gigant zaprezentował również piekarniki Infinite. Jest to propozycja skierowana do osób, które lubią rzeczy ładne i niestandardowe. Co nowego można zrobić w piekarniku? Totalnie zmienić jego design. Rozwiązanie od Samsunga posiada front dostępny z matowym zakończeniem, a przeźroczysta część jest wąska i pionowa.

Do tego jest znana już opcja Dual Cook Steam. Dzięki niej możliwe jest przygotowanie dwóch potraw jednocześnie w różnych temperturach i trybach. Przykładowo na górze pieczemy ciasto, a na dole przyrządzamy rybę na parze.

Family Hub i Bespoke

Samsung mocno podrasował swoje lodówki. Family Hub i Bespoke to dwie różne propozycje. Pierwsza z nich to urządzenie, które nie tylko pomoże w przechowywaniu żywności, ale i jej przygotowaniu. Duży wyświetlacz pozwoli na sprawdzenie przepisów, ale i obsługę wszystkich innych urządzeń, które są w domu. Dzięki niemu można włączyć np. pralkę.

Co interesujące, w środku lodówki znajdują się aparaty – robią zdjęcia po każdym zamknięciu urządzenia. To pozwala sprawdzić, czego brakuje w lodówce. W trakcie zakupów przy użyciu smartfona albo w trakcie oglądania filmu… na ekranie telewizora. Możliwości jest wiele.

Wspomnianą wisienką na torcie są lodówki Bespoke. Są to urządzenia dostosowujące się do gustu nabywcy. Z łatwością dają się personalizować, a że są 8 różnych wersjach, od urządzeń jedno- do czterodrzwiowych, opcji jest naprawdę dużo. Do tego dochodzi wybór kolorów urządzenia i materiału, z którego je wykonano — metalu cotta, szkła satynowego i szkła glam.

Ciekawostki z Samsung Forum 2020

Podczas wydarzenia obejrzeć można było znacznie więcej rzeczy. Warto wspomnieć o kilku z nich. Na uwagę zasługuje telewizor QULED 8K i nowe rozwiązania dźwiękowe w tego typu sprzęcie. Funkcja Object Tracking Sound sprawia, że dźwięk podąża za przedmiotem poruszającym się na ekranie, nabiera przestrzenności.

Niewątpliwą innowacją jest też Multi View, który pozwala nam na obracanie ekranu w dowolny sposób – poziomo i pionowo. Ekran dostosowuje się do wyświetlanego na nim nagrania. Ucieszą się zwłaszcza te osoby, które nagrywają pionowe filmy.

Wszystko w jednej aplikacji

Samsung Forum 2020 udowodniło, że firma wciąż inwestuje w doskonalenie aplikacji SmartThings. Pozwala ona na szybką obsługę połączonych urządzeń z ekranu smartfona, telewizora, a nawet lodówki. Staje się to banalnie proste. Aplikacja działa również na systemie iOS i obsługuje sprzęt firm współpracujących z koreańskim gigantem.

Ceny urządzeń

Na razie Samsung nie zdradza cen urządzeń. Można spodziewać się, że za sztuczną inteligencję i wygodę zapłacimy sporo. Na szczęście lodówka, piekarnik czy oczyszczacz powietrza to urządzenia, których nie kupujemy często. Są inwestycją na lata. Warto więc pomyśleć, co najbardziej się opłaca – zarówno z ekonomicznego, jak i technologicznego punktu widzenia.