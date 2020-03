Amazon Prime Video za darmo dla wszystkich abonentów Play i z publicznie dostępnymi filmami dla dzieci

W stosunku do Netflixa czy nawet HBO Go, Amazon Prime Video nie ma aż tak dużo polskojęzycznych treści, ale i tak można przebierać w bogatej ofercie licencjonowanych filmów i seriali. Do tego może chwalić się biblioteką oryginalnych treści, których próżno szukać u konkurencji.

Jakiś czas temu operator sieci Play chwalił się promocją, w której nowi i przedłużający umowy abonenci mogli dostać na 6 miesięcy gratis dostęp do Amazon Prime Video. Obecnie promocja rozszerza się na dokładnie wszystkich abonentów Play, też tych, którzy już dawno podpisali bądź przedłużyli kontrakt w P4. Oczywiście po 6 miesiącach można kontynuować subskrypcję w cenie 25 złotych za miesiąc lub zrezygnować z niego w odpowiednim momencie i nie ponosić żadnych kosztów.

Amazon Prime Wideo dla abonentów Play i filmy animowane dla wszystkich internautów

W takim razie obecnie z darmowego półrocza z Amazon Prime Video mogą skorzystać wszyscy użytkownicy telefonów komórkowych i Internetu w Play, o ile mają podpisany kontrakt (oferta na abonament), a nie tylko dysponują numerem pre-paid ("na kartę"). Jednak to nie wszystko, ale drugą ciekawą promocję przygotował sam Amazon.

Jest dostępna dosłownie dla wszystkich. Nie potrzeba być klientem Play i to również w pełni bezpłatna oferta. Wystarczy mieć zarejestrowane bezpłatne konto na Amazon Prime Video. Z tego poziomu firma udostępnia nam prawie 20 filmów animowanych dla dzieci. Część zawiera polski dubbing, ale nie wszystkie.

