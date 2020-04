Crazy Machines w prawdziwym życiu. Joseph's Machines i zwariowane instalacje na YouTube

W najnowszych odcinku Joseph Herscher z kanału Joseph’s Machines na YouTube z gościnnym udziałem Lyle Broughtona prowadzącym kanał Jackofallspades98 postawili nie tylko na zwariowaną, ale i przysparzającą wiele niespodzianek wieloelementową maszynę. Twórczość od razu przywodzi na myśl serie gier Crazy Machines czy Incredible Machines. Zaczyna się niewinne od prośby o podanie pieprzu.

Broughton wcale nie wyciąga ręki z pieprzniczką do Herschera. Z jednego końca stołu wprawia w ruch całą skomplikowaną maszynerię złożoną z widelców, słomek, noży, kubków, owoców i warzyw, a nawet laptopa, sztang i wielu innych przedmiotów. W większości ruch pomiędzy kolejnymi elementami jest przenoszony przez toczące się czy wystrzeliwane kuliste lub walcowate przedmioty.

To tylko maszyneria, a widać zwroty akcji i humor

Kilkukrotnie można zdziwić się i zaśmiać, patrząc jak na pierwszy rzut oka oczywista część maszynerii okazuje się działać w niespodziewany sposób. Nie obeszło się też bez bałaganu i potencjalnego zniszczenia części użytych przedmiotów.

(Joseph's Machines @ YouTube)

Ciężko dobrze opisać cały przebieg zdarzeń, aby nie psuć zabawy. Najlepiej zaznajomić się z najnowszym i poprzednimi filmami z kanału Joseph’s Machines. Herscher kiedyś nie wstawiał regularnie filmów, ale od początku tematyka jego klipów oscylowała wokół dziwnych maszyn. Swoją przygodę z YouTube rozpoczął już 12 lat temu. Od niecałych 3 lat publikuje filmy średnio co 1 do 2 miesięcy, więc jest sporo do nadrobienia.

