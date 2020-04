Nintendo Switch zbudowane przez Amerykanina od podstaw z części zamiennych za 199 dolarów

Użytkownik Imgur prowadzący konto pod pseudonimem Sarbaaz37 szukał wraz ze znajomymi wśród regionalnych sprzedawców detalicznych nowego egzemplarza Nintendo Switch. Okazuje się, że ich magazyny były puste i nie wiedzieli, kiedy będą dostępne nowe dostawy. Internauta pochodzi z regionu Seattle w USA. W jego obrębie używane konsole Nintendo można było kupić w przedziale od około 450 do 600 dolarów. Niektóre były nawet niekompletne, bez niektórych akcesoriów.

Część do części, a Nintendo Switch złożymy nawet w domu

Domowy majsterkowicz postanowił w takim razie sam wykonać własnoręcznie dla znajomych egzemplarze Switcha. Potrzebował do tego 22 części w bardzo różnej cenie. Od 50 centów do 95 dolarów. Najtańsze było spoiwo pod ekran dotykowy, a zdecydowanie najdrożej, zabierając prawie połowę funduszy, wyszła płyta główna urządzenia. Większość elementów to wydatek kilku dolarów, w kilku przypadkach kilkunastu.

Sarbaaz37 udostępnił na Imgur pełną listę części i instrukcję krok po kroku jak wykonać własny egzemplarz Nintendo Switch. Nie wiemy czy wszystkie części można dostać bez trudu w Polsce i jaki byłby ich ewentualny koszt, ale jeśli podobny jak w USA, to faktycznie własnoręczne wykonanie kompletnej konsoli Nintendo Switch z części zamiennej jest tańsze niż nowe egzemplarze w serwisach internetowych także w naszym kraju.

Źródło: geeky-gadgets, Imgur