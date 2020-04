Casio pokazało zegarek G-Shock dla fanów NASA. Pierwsza partia wyprzedała się błyskawicznie

Casio G-Shock DW560, bo tak brzmi pełna nazwa tego modelu, ma nawiązywać swoim stylem do czasów misji Apollo. Stąd biały kolor, retro design i logo agencji z 1975 roku.

Księżycowy motyw

Tak jak wszystkie zegarki G-Shock, ten również ma elektroluminescencyjne podświetlenie, ale ze specjalnym dodatkiem – w tle na ekranie podświetlonego zegarka możemy zobaczyć ilustrację przedstawiającą Księżyc. Podobny obraz wygrawerowany jest na tyle obudowy. Motyw ten to kolejna rzecz, która myślami przywołuje słynne misje kosmiczne z ubiegłego wieku.

Specjalne jest też opakowanie zegarka – puszka, która swoim stylem nawiązuje do rakiety kosmicznej.

Nowy zegarek Casio jest także wyjątkowy z powodu rzeczy, które się na nim nie znajdują. Mowa tu o… logo producenta, które nie zobaczymy na przodzie sprzętu, a jedynie na jego tyle i to w bardzo dyskretnej wersji. Jest to spowodowane tym, że NASA zabrania umieszczania na produktach, na których znajduje się logo agencji, symboli producentów. Mogłoby to bowiem sugerować jej współpracę z firmą lub wsparcie w wykonaniu produktu.

Cena zegarka to 130 dolarów. Nowe zamówienia tego modelu będą realizowane po 6 maja.

