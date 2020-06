Nowość w WP Pilot: 14-dniowy, darmowy okres próbny Try&Buy

Try&Buy to nowa opcja dostępna w telewizji WP Pilot, która jest bezpośrednio związana z pakietem Starter PLUS. Klienci, którzy rozważają jego wykupienie, ale nie podjęli jeszcze decyzji, mogą teraz skorzystać z 14-dniowego darmowego okresu próbnego, by przez dwa tygodnie bez opłat sprawdzać, czy oferta ta jest dla nich odpowiednia.

Co ważne, z 14-dniowego darmowego okresu próbnego mogą skorzystać zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci WP Pilota, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie mieli wykupionego żadnego pakietu Premium. Aby skorzystać z oferty, konieczne jest podpięcie do konta karty płatniczej, która nie została użyta do płatności w WP Pilot w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Po zakończonym okresie próbnym, usługa nie zostanie automatycznie wyłączona. Dostęp do kanałów będzie kontynuowany, a z konta klienta zostanie pobrana regularna opłata za pakiet Starter PLUS, czyli 11,90 zł miesięcznie.

Wkrótce kolejne zmiany

W tym momencie bezpłatny okres próbny Try&Buy jest dostępny wyłącznie w pakiecie Starter PLUS, ale docelowo oferta ma się zmienić. Ekipa WP Pilota pracuje już nad jego wdrożeniem także do pozostałych pakietów.

Dzięki temu, klienci zainteresowani szerszą ofertą, także będą mogli najpierw za darmo ją przetestować. Konkretne terminy nie są na razie znane.