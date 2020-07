Telezakupy Mango przechodzą do historii. A wraz z nimi złota era telewizji

Popularny kanał z telezakupami zakończy nadawanie 1 sierpnia 2020 roku — poinformował serwis "Press". Po ponad 18 latach działalności stacja ograniczy się do reklam na innych kanałach telewizyjnych oraz stronie internetowej.

O ile trudno udawać, że żegnamy wartościowy program, tak nie da się ukryć, że kończy się pewna era telewizji. Telezakupy Mango to z jednej strony wszystko, co najgorsze w reklamie, ale z drugiej — tak właśnie kiedyś wyglądała telewizja.

Wata cukrowa: ósmy cud świata

"Jadłeś kiedyś watę cukrową?" - pyta Klaudiusz Ševković, była gwiazda Big Brothera. "Tak", odpowiada Julian Kamecki, czyli młody aktor znany z popularnego serialu "Lokatorzy". Smak waty cukrowej nie jest dziecku obcy, ale chłopak przyznaje, że przysmak ten dostępny jest wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach: w wesołym miasteczku czy na jarmarku.

Zobacz również: Gadżetomania TV: Pixel Heaven - targi retro rozrywki okiem

Niemieckie, czyli lepsze

A gdyby tak móc robić ją w domu? Kilka razy w tygodniu, a nie 2–3 razy do roku? Wreszcie to możliwe! "Telezakupy Mango sprowadziły dla was produkt, który robi furorę u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech" - zachwyca się Klaudiusz, robiąc kolejną watę cukrową.

Rozmowa dwóch telewizyjnych gwiazd tamtych czasów pokazuje, dlaczego Telezakupy Mango były fenomenem. Na ekranie telewizorów widzimy niecodzienny gadżet. Produkt, którego nie spotka się nawet w dużych sklepach. Wyjątkowy, bo niemiecki. Nawet dziś hasło "chemia z Niemiec" pojawia się na szyldach, sugerując coś lepszego, powiew Zachodu. Na początku XXI wieku musiało robić to większe wrażenie. Telezakupy Mango wiedziały, jak zagrać na polskich kompleksach.

Ale nie tylko na kompleksach, bo uderzano w inny czuły punkt — narodową dumę.

"Wata cukrowa należy do naszej tradycji. Nie tylko wata, ale samo jej jedzenie to część mojej młodości" - tym razem Klaudiusz odwołał się do polskich wartości. Jarmarków, festynów ludowych. Któż nie ma z nimi dobrych wspomnień! A teraz dziecięcą radość można odtworzyć w domu. Dzięki urządzeniu, którym zachwyca się cała Europa.

Jak za dawnych lat

Jest tu wszystko: dążenie do zachodu, bycie w lepszym świecie, a jednocześnie pamięć o tym, skąd się pochodzi.

Nietrudno parsknąć śmiechem, gdy gwiazda Big Brothera robi z waty cukrowej polską tradycję na miarę dzielenia się opłatkiem w trakcie Wigilii. Jest w tym jednak jakaś… magia? Dialogi do Telezakupów Mango nie były dochodowym zajęciem — parał się nim m.in. Maciek Pisuk, autor książki o Paktofonice; według Polityki zarabiało się na tym "grosze" - i to słychać, ale mimo wszystko ktoś starał się przedstawić świat dużo lepszym, niż jest.

Można docenić to szczególnie dziś. W dobie bezmyślnych algorytmów, które niby wiedzą o nas wszystko, ale nadal będą nam podsyłać reklamy pralki, nawet wtedy, gdy dawno ją kupiliśmy. Beznamiętny spam nawołujący do bezmyślnej konsumpcji. Niby w Telezakupach Mango też o to chodziło, ale najpierw ktoś chciał nas zaczarować, a dopiero potem wyciągał ręce po pieniądze.

Do dziś głośne są afery, kiedy dawni celebryci przyłapywani są na wciskaniu garnków starszym osobom. To kolejna różnica, pokazująca, że kiedyś to było… inaczej.

Emeryt jest łatwym celem. Jasne, telezakupy zapewne oglądali babcia z dziadkiem, którzy mogli zawierzyć urokowi Klaudiusza i sprawić niespodziankę wnukom. Mimo wszystko Telezakupy Mango nie udawały, że celują w jedną grupę, na dodatek robiły to na antenie, a nie pokątnie, ściągając swoje ofiary obietnicami o nagrodzie.

Teoretycznie, przyznaję, to ten sam proceder. Przecież przedmioty z Telezakupów Mango to rzadko kiedy były praktyczne lub porządne gadżety.

Świetnie obśmiali to twórcy "Miodowych lat". W jednym z odcinków Karol Krawczyk i Tadeusz Norek zdobywają robota kuchennego, którego postanawiają wypromować w reklamie emitowanej w osiedlowej kablówce. Oczywiście robot to szmelc, który nie radzi sobie z obieraniem jabłka — znacznie lepiej sprawdza się obieraczka.

Marketing lepszy niż dzisiaj?

I taka właśnie była obiegowa opinia o Telezakupach Mango. Przerost formy nad treścią, te wszystkie roboty 99 w jednym, zestawy noży, mopy sprzątające. Ale będąc młodym, czekając na bajki, patrzyło się na to jak na cudo. Jak przedmiot z innego, lepszego świata, którego nie będzie się mieć, bo rozsądni dorośli wybiją z głowy pomysł zakupu urządzenia do robienia waty cukrowej i jedzenia jej zamiast śniadania, obiadu i kolacji.

Była w tym magia, ponieważ nie mieliśmy pojęcia, jak ten sprzęt wygląda. Dziś bez podania przyczyn możemy oddać produkt w ciągu kilkunastu dni. Ba, producenci prześcigają się w wydłużaniu czasu na testy i jeśli zmienimy zdanie, to bez problemu wymienią nam telewizor na większy. To wielki plus internetu i współczesnego handlu. Nie chciałbym być konsumentem pięć lat temu — bo z każdym rokiem dostajemy jako kupujący coraz więcej przywilejów — a co dopiero w złotej erze telewizji, kiedy rządziły Telezakupy Mango.

Ale w tej nutce niepewności, jak będzie sprawował się sprzęt, którego nie widzieliśmy, coś jest. Zresztą sprzedawcy doskonale o tym wiedzą. Na przykład organizatorzy akcji Humble Bundle bardzo często nie mówią, jaka gra będzie wchodziła w skład zestawu. Kupowanie kota w worku jest ciekawsze, wprowadza element zaskoczenia. Czy nie na tym bazują lootboksy, jakże popularne we współczesnych grach?

Oglądając dziś dawne Telezakupy Mango widzimy, jak bardzo był to inny świat. Oparty na marketingu, ale jednak chcący zdobyć klienta opowieścią, historią, urokiem prowadzących. Nie chcę powiedzieć, że będę za tym tęsknił, ale po prostu sympatyczniej oglądało mi się naiwną reklamę waty cukrowej niż współczesne efekciarskie spoty telefonów, których nie używają nawet sami influencerzy. A Julkowi pewnie wata smakowała.