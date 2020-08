Nowoczesna apteka w Watykanie. Robot poda lekarstwo w 8 sekund

Apteka założona w 1874 roku w Watykanie, jest obecnie jednym z nowocześniejszych miejsc w okolicy. Punkt zamknięto siedem miesięcy temu i przeprowadzono w nim generalny remont. Został on zmodernizowany do tego stopnia, że zarówno mieszkańcy, jak i turyści nazywają go "apteką przyszłości".

Otwarta w poniedziałek 3 sierpnia 2020 roku apteka jest niezwykle przyjazna dla klientów. Dzięki specjalnej aplikacji, za pomocą smartfonów mogą oni odczytać wszelkie niezbędne informacje dotyczące każdego produktu znajdującego się w placówce. Ponadto obiekt został wyposażony w nowoczesne ekrany, z których można skorzystać w tym samym celu.

Problem długich kolejek rozwiązują roboty. Specjalnie zaprogramowane maszyny odczytują recepty i odnajdują w magazynie przepisane leki. Następnie zjeżdżają one do farmaceuty na specjalnej taśmie. Cała procedura trwa zaledwie 8 sekund.

Nowoczesna apteka jest przyjazna środowisku. Jak zapewnił dyrektor placówki w wywiadzie dla watykańskiego dziennika "L’Osservatore Romano", wszelkie prace remontowe zostały przeprowadzone w zgodzie z wymogami ekologii.

W punkcie jest zatrudnionych 65 osób. Taka liczba pracowników nie dziwi, gdyż "apteka przyszłości" mierzy tysiąc metrów kwadratowych i przyjmuje około 2 000 klientów dziennie.

