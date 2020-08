Czy bankowość mobilna jest must-have dla przedsiębiorstw?

Bankowość mobilna dla małych i średnich firm- Co warto o niej wiedzieć?

Bankowość mobilna daje przedsiębiorcy dużo swobody korzystania z rachunku firmowego w dogodnym czasie i miejscu. Wystarczy mieć przy sobie smartfon lub tablet, aby zalogować się do konta formowego danego banku oraz dokonać niezbędnych transakcji i opłat, a także w celu sprawdzenia wpływów ze strony kontrahentów. Prawie połowa osób zamieszkujących Polskę korzysta z kont internetowych. Przyczynił się do tego wzrost dostępności internetu, a także fakt, iż coraz większa liczba zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców korzysta z rozwiązań dostępnych w sieci. Aplikacje mobilne w bankach są przejrzyste, a proces logowania trwa zaledwie kilka sekund. Banki zrozumiały już wiele lat temu fakt, iż bankowość mobilna to narzędzie, które umożliwi przedsiębiorcom budowanie relacji z klientem, dlatego tak chętnie rozwijają narzędzia umożliwiające sprawniejsze realizowanie poszczególnych operacji.

W jaki sposób korzystać z bankowości mobilnej dla małych i średnich firm?

Mobilna bankowość dla małych i średnich firm rozwija się niezwykle dynamicznie. Na stronę banku można zalogować się w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest wpisanie w wyszukiwarkę nazwy swojego banku i przejście do zakładki logowania. Często konieczne jest wybranie dodatkowej opcji dla klientów biznesowych. Po wybraniu rodzaju konta wystarczy wpisać identyfikator i hasło. Niektóre banki w celu bardziej wnikliwej weryfikacji proszą także o podanie kodu dostępu, który wysyłany jest na numer telefonu przypisany do konta bankowego. Drugą opcją logowania do bankowości mobilnej jest pobranie aplikacji wybranego banku na swój smartfon lub tablet. Aplikacje mobilne do bankowości internetowej są darmowe oraz dostępne zarówno na systemy Android, jak i iOS. Po pobraniu aplikacji wystarczy wejść w zakładkę logowana w aplikacji i zalogować się zupełnie tak, jak za pomocą komputera. Aplikacje bankowe dostępne współcześnie są prostsze i bardziej czytelne w porównaniu ze stronami internetowymi.

Jakie możliwości daje bankowość mobilna?

Wśród możliwości, które umożliwiają mobilne aplikacje bankowe, wymienia się:

• przygotowywanie zleceń,

• autoryzowania zleceń (np. realizacja wynagrodzeń dla pracowników),

• wieloosobowa autoryzacja (możliwość akceptacji zleceń przez wieloosobowy zespół),

• obsługi rachunków dla wielu firm,

• sprawdzenia kursów walut,

• zlecania przelewów (także z datą przyszłą),

• sprawdzania nowych ofert banku,

• opłacania faktur za pomocą skanu kodu QR bez konieczności wpisywania danych ręcznie (funkcja dostępna tylko w bankowości mobilnej),

• możliwość zlokalizowania najbliższego bankomatu, oddziału bankowego, wpłatomatu.

Bankowość mobilna a blik

Płatność BLIK staje się coraz powszechniej stosowana. Opcja ta dostępna jest także dla przedsiębiorców, którzy mogą znacznie szybciej dokonywać przelewów. W jaki sposób korzystać z blik i czym w ogóle jest ta opcja? Płatność BLIK odbywa się poprzez wprowadzenie w terminalu płatniczym kodu, który został wygenerowany za pomocą aplikacji. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z BLIK w niektórych przypadkach wiążę się z koniecznością kontaktu z infolinią, co umożliwili aktywację usługi. Wiele banków daje możliwość korzystania z przetestowanych rozwiązań, które są popularne wśród klientów indywidualnych. Wśród takich usług można wymienić nie tylko możliwość płacenia BLIKIEM, ale także możliwość płacenia telefonem.

Dlaczego warto korzystać z bankowości mobilnej dla firm oraz innych rozwiązań informatycznych?

Mając finanse firmowe i bank w kieszeni przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim spora ilość czasu oraz znacznie większą elastyczność działań jak na przykład wysłanie przelewu, zwiększenie limitu na karcie, czy wzięcie kredytu. Wszystko można załatwić w ciągu kilku minut nawet wtedy, kiedy jest się na wyjeździe na drugim końcu Europy. Przedsiębiorca zyskuje także pełną kontrolę nad finansami firmowymi. Może dokładnie określić wpływy oraz poszczególne wydatki w celu wprowadzenia nowych systemów oszczędnościowych. Stan konta sprawdzić można w tym przypadku nawet bez konieczności logowania, a powiadomienia push poinformują o każdej transakcji na bieżąco. Warto też wiedzieć o przewagach wykorzystania innych systemów dedykowanych dla firm: takie jak faktoring dla firm, systemy ERP i bazy danych w chmurze.

Artykuł sponsorowany Comarch