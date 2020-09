Sharp pokazuje 120-calową bestię 8K. Jej gabaryty są gigantyczne

Rozdzielczość 4K Ultra HD coraz bardziej się upowszechnia i większość telewizorów obecnie kupowanych przez Polaków się nią cechuje. Tymczasem kilka firm, w tym właśnie Sharp (a także LG czy Samsung), postanowiło od jakiegoś czasu wejść na rynek 8K. Ta rozdzielczość odznacza się czterokrotnie wyższą liczbą pikseli (ponad 33 miliony kontra 8,29 mln) od 4K Ultra HD.

Czytaj też: HDMI 2.1 — co to jest i czemu to takie ważne

Nowy telewizor Sharp 8K – co ma w środku?

Sharp 8M-B120C to nowy telewizor japońskiej firmy, jaki zaraz wejdzie do sprzedaży. Odznacza się 120-calowym ekranem 8K typu UV2A II LCD z matrycą IPS z IGZO. Dzięki takiemu typowi ekranu (IPS) będzie mieć on szerokie kąty widzenia i świetne odwzorowanie kolorów.

Telewizor 8K Sharp charakteryzuje się średnią jasnością rzędu 600 cd/m², co jest wynikiem całkiem dobrym (a jego najwyższa jasność w trybie HDR jest znacznie wyższa), kontrastem rzędu 3500:1, 6 ms czasem reakcji piksela (GtG) i obsługą 120 Hz odświeżania (ale jedynie przy zawartości 4K – przy rozdzielczości 8K maksimum to 60 Hz). Jest oczywiście zgodny z formatami HDR, takimi jak HDR10 oraz HLG.

Ważną jego funkcją jest bezpośrednie podświetlenie LED-owe z aż 2048 strefami lokalnego wygaszania. To bardzo dużo i powinno się to przełożyć na lepsze odwzorowanie czerni i rozszerzony kontrast.

Sprzęt Sharpa posiada również system 6 głośników (4×10 W i 2×15W), jak również cztery gniazda HDMI 2.1, dwa złącza 100 Mbps Ethernet i dwa porty USB 3.0.

Ta gigantyczna bestia to tak naprawdę nie telewizor

Sharp 8M-B120C odznacza się ogromnymi gabarytami. Mierzy odpowiednio 271,7 x 80,5 x 197,9 cm (szerokość / głębokość / wysokość) i waży aż 206 kilogramów. Nie jest to jednak telewizor w tradycyjnym sensie, gdyż nie obsługuje sygnału telewizji cyfrowej.

Producent będzie przyjmował zamówienia na ten produkt już we wrześniu 2020 r., choć cena nie jest jeszcze znana. Należy się jednak spodziewać, że tanio nie będzie.

Źródło: Tom's Hardware