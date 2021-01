Lego. Zestaw Metroid może trafić do sprzedaży, jeśli uzyska odpowiednią liczbę głosów

Lego Ideas to oficjalna strona, na której użytkownicy mogą zgłaszać swoje koncepcje i projekty do rozważenia przez firmę Lego, a fani klocków mogą głosować na swoich faworytów. Jeśli zgłoszenie otrzyma 10 000 głosów, Grupa Lego może przekształcić je w prawdziwy produkt. W tej chwili koncepcja Metroid ma około 8 472 głosów (zgodnie ze stanem na 21 stycznia). Jest ona ukłonem w kierunku serii przygodowych gier akcji, stworzonych przez Nintendo.



Lego Metroid to nowa propozycja

Warto jednak zaznaczyć, że otrzymanie 10 000 głosów nie jest tak naprawdę gwarancją, że zestaw trafi na sklepowe półki. Program uruchomiono w 2008 roku i od tej pory do produkcji trafiły zaledwie 33 ze wszystkich zgłoszonych koncepcji. Wśród nich znajduje się zestaw z rakietą Saturn V z 1969 roku, czy zestaw Doctor Who, które swój początek miały w Lego Ideas.

Los Lego Metroid nie został jeszcze przesądzony. Projekt może zyskać przychylność producentów, zwłaszcza że pomysły osadzone w przestrzeni kosmicznej cieszą się dużym uznaniem. Prawie jedna czwarta z dotychczas wyprodukowanych zestawów była związana z kosmosem.

Pomysły użytkowników wcielane w życie przez Lego

Trzeba jednak pamiętać, że nawet otrzymanie zgody ze strony Lego nie sprawi, że zestaw natychmiast pojawi się na sklepowych półkach. Zazwyczaj mija około roku od akceptacji pomysłu do jego realizacji. Tak było, chociażby w przypadku zestawu Doctor Who, który otrzymał 10 000 głosów 7 kwietnia 2014 roku, na do sprzedaży trafił dopiero w grudniu 2015 roku.

Nie ma również pewności, że zestaw będzie produkowany bez żadnych zmian. Lego bardzo często wprowadza własne innowacje w projektach Lego Ideas. Jeśli zestaw Metroid otrzyma przychylność twórców, będzie to kolejna okazja do współpracy z Nintendo. Efektami wcześniejszej kooperacji był m.in. zestaw klocków Lego Super Mario.

Głosy na projekt można oddawać tutaj.