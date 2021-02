Bang & Olufsen. Przenośny głośnik za 7 tys. złotych

Nie od dziś wiadomo, że sprzęt muzyczny dla audiofilów potrafi kosztować małą fortunę. Właśnie dla takich miłośników dźwięków przygotowany jest przenośny głośnik Bang & Olufsen Beosound Level.

Kosztujący siedem tysięcy złotych (w wersji kolorystycznej jasnego dębu) głośnik wyposażony jest w moduł wi-fi oraz baterię zapewniającą 16 godzin odtwarzania muzyki.

Przenośne głośniki stały się w ostatnich latach niezwykle popularne. Głośniki takich jak JBL, Sony czy Ultimate Ears są bardzo chętnie kupowane, także w Polsce. Często można je usłyszeć muzykę z nich płynącą nie tylko w domach, ale też na spacerach, piknikach, w parkach i na plaży.

Bang & Olufsen z głośnikiem Beosound Level nie będzie jednak konkurencją dla wspomnianych. Nie tylko ze względu na cenę. Głośnik Beosound Level nie jest bowiem wyposażony w moduł bluetooth, a jedynie wifi-. Oznacza to, że jest przeznaczony głównie do domu, w którym może połączyć się z routerem.

Tak też głośnik jest reklamowany przez producenta, który mówi, że świetnie dopasuje się on do każdego pomieszczenia w domu. Odpowiadać ma za to pięć przetworników dźwięku o częstotliwości od 39 do 23000 Hz.

Głośnik ma oferować różne doznania dźwiękowe w zależności od jego ustawienia: położony poziomo na plecach ma zapewniać głębokie basy, postawiony pionowo zaoferuje czysty dźwięk, a powieszony na ścianie ma wypełnić pomieszczenie dźwiękiem przestrzennym.

Głośnik można powiesić na specjalnej stacji ładującej. Jej koszt, to dodatkowe 450 zł.