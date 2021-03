Spotify, fale mózgowe i korona. To urządzenie łączy wszystko w całość

Inżynierowie z firmy Neurosity opracowali urządzenie o nazwie "Crown" (tłum. korona), które mierzy i analizuje fale mózgowe użytkownika za pomocą ośmiu czujników EEG umieszczonych na skórze głowy. Czujniki bazują na analizie sygnału elektroencefalograficznego, czyli najużyteczniejszego sygnału wysyłanego przez ludzki mózg, który jest mierzalny.

Muzyka dostosowana do aktywności mózgu

W zależności od rejestrowanych sygnałów mózgowych urządzenie odtwarza muzykę specjalnie dobraną w celu zwiększenia koncentracji. Jak donosi portal InterestingEngineering.com, inżynierowie stojący za projektem skupili się na płacie czołowym, ponieważ ten obszar odpowiada m.in. za zdolność koncentracji, a także wolę działania i podejmowania decyzji.

Urządzenie jest połączone z aplikacją Neurosity Shift i zintegrowane z kontem użytkownika na Spotify. To sprawia, że w praktyce "Crown" można porównać do odtwarzacza muzyki, który reaguje na sygnały wysłane przez ludzki mózg, zmuszając użytkowników do większej koncentracji. Aplikacja pozwala wygenerować raport, pokazujący szczytowe momenty koncentracji oraz te, w których było się najbardziej rozproszonym. Taka wiedza może być przydatna w przypadku optymalizacji wykonywanych zadań, czy ogólnie rozumianego czasu pracy.