Xiaomi pokazało szybkowar Mijia Smart Electric Pressure Cooker

Nie tak dawno Xiaomi zaprezentowało nowego robota sprzątającego a ich oferta telewizorów i drobnych gadżetów cały czas się powiększa. Podobnie zresztą jak portfolio urządzeń, które mają ułatwić nam gotowanie.

Do tej pory w ofercie Xiaomi mogliśmy znaleźć inteligentną wagę, czajnik czy ryżowar. Teraz ta kuchenna rodzina powiększa się o szybkowar Mijia Smart Electric Pressure Cooker o pojemności aż 5 litrów. Jak podaje producent, oznacza to, że możemy w nim ugotować nawet do 20 misek ryżu za jednym zamachem.

Chociaż nie samym ryżem ciężko byłoby się najeść, to Mijia Smart Electric Pressure Cooker ma potencjał, by poradzić sobie z gotowaniem dla większej rodziny lub, gdy spodziewany się gości. W dedykowanej aplikacji znajdziemy przepisy, które będzie można przygotować z użyciem urządzenia, a sam szybkowar również ma zaprogramowane kilka trybów, które mają ułatwić gotowanie.

Oczywiście, jak wskazuje nazwa, szybkowar umożliwi przygotowywanie dań w o wiele krótszym czasie, a jego moc wynosi 1000W. Aplikacja pozwoli również na zdalne sterowanie urządzeniem, dzięki czemu możemy np. włączyć przygotowywanie posiłku, kiedy jesteśmy poza domem (oczywiście, jeśli wcześniej umieściliśmy w środku składniki).

Na razie Mijia Smart Electric Pressure Cooker trafił do sprzedaży tylko w Chinach. Urządzenie wyceniono na 399 juanów, czyli ok. 237 zł.