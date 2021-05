Bezbolesny pomiar glukozy? Naukowcom już się to udało

Każdy cukrzyk potwierdzi, że samodzielne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi jest kluczową sprawą w przypadku cukrzycy. Związane z nim jednak ból i niedogodności spowodowane koniecznością pobrania krwi z opuszka palca zniechęca wiele osób do wykonywania badania odpowiednio często.

Szczególny problem jest związany z badaniem stężenia glukozy u dzieci. Maluchy często nie rozumieją powodów, dla których zmuszane są codziennie do wykonywania bolesnego badania. Możliwość bezbolesnych pomiarów z pewnością ułatwiłaby leczenie cukrzycy u młodszych pacjentów.

Jak donosi organizacja ACS na swojej stronie, opracowane przez nich urządzenie jest w stanie dokonać pomiaru poziomu glukozy z potu. Wystarczy, że użytkownik przyłoży palec we wskazanym miejscu, a sprzęt dokona analizy i dokładnie oszacuje poziom.

Naukowcom udało się, co prawda, opracować sposoby pomiaru glukozy w pocie, ale ponieważ poziomy cukru są znacznie niższe niż we krwi, mogą się one znacząco różnić. Różnice te wynikają, między innymi, od szybkości pocenia się i właściwości skóry danej osoby. W rezultacie poziom glukozy w pocie zwykle nie odzwierciedla dokładnie wartości we krwi.

Aby jednak uzyskać bardziej wiarygodne oszacowanie poziomu cukru we krwi w pocie, Joseph Wang i współpracownicy z ACS chcieli opracować system, który mógłby zbierać pot z opuszka palca, mierzyć poziom glukozy, a następnie korygować indywidualną zmienność.

W tym celu badacze stworzyli dotykowy czujnik stężenia glukozy w pocie ze specjalistycznym hydrożelem. Kiedy osoba chorująca na cukrzycę położy czubek palca na powierzchni czujnika na 1 minutę, hydrożel wchłania niewielkie ilości potu. Glukoza zawarta w pocie przechodzi reakcję enzymatyczną, w wyniku której powstaje niewielki prąd elektryczny, który następnie jest wykrywany za pomocą urządzenia.

Żeby zwiększyć dokładność testów, naukowcy badali również poziom cukru we krwi ochotników za pomocą standardowego testu nakłucia palca. Mają do dyspozycji również te wyniki, opracowali algorytm, który może przełożyć poziom glukozy w pocie każdej osoby na poziom glukozy we krwi.

Pierwsze testy urządzenia są bardzo obiecujące. Algorytm był dokładny w ponad 95 procentach w przewidywaniu poziomu glukozy we krwi przed i po posiłkach. Aby skalibrować urządzenie i zapewnić sobie jak największą dokładność pomiarów, cukrzyk musiałby dokonywać nakłucia palca tylko raz lub dwa razy w miesiącu.

Urządzenie, póki co, nie jest dostępne w sprzedaży. Naukowcy donoszą, że niezbędne jest wykonanie szeregu testów oraz badań na większą skalę aby w przyszłości mogło ono służyć wszystkim cukrzykom. Nie da się jednak ukryć, że jeżeli próby na większej próbce potwierdzą skuteczność działania urządzenia, to będzie ono znaczącym ułatwieniem.