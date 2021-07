Ekipa sprzedaje swoje zeszyty. W sklepach znowu ustawią się kolejki

Marka Herlitz łączy siły z Ekipą. Tegoroczny powrót do szkoły zapowiada się w wielkim stylu, co zagwarantują elementy wyprawki w oparciu o projekty Ekipy. Już wkrótce na rynku pojawią się nowe produkty: zeszyty i teczki rysunkowe – a to dopiero początek współpracy.

Powrót dzieci i młodzieży do szkół umilą zeszyty i teczki w dwóch liniach kreatywnych, a w każdej z nich powstało po 6 różnych projektów graficznych, co w sumie daje kolekcję 12 różnych okładek.

— Bardzo cieszymy się, że zaczynamy współpracę z EKIPĄ, tak popularną wśród naszej grupy docelowej – mówi Jacek Pobłocki, Head of Marketing firmy Herlitz – Produkty przygotowane w ramach wspólnej kolekcji Herlitz/Ekipa doskonale uzupełniają nasze portfolio. Jesteśmy przekonani, że przygotowane propozycje spodobają się naszym klientom i będą doskonałym wyborem na sezon Back to School 2021 i kolejne miesiące – podkreśla.

Warto zwrócić uwagę na oryginalność tych projektów – są niezwykle kolorowe i dopracowane w każdym detalu. To sprawi, że powinny przyciągnąć klientów do sklepów, poprzez swój niepowtarzalny design – mówi Agnieszka Szablewska, inicjator projektu po stronie Herlitz – Fani na pewno dojrzą na okładkach wizerunki przyjaciół, których na co dzień znają z domu Ekipy.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Ilość produktów, jakie trafią do sprzedaży w ramach limitowanej kolekcji w okresie sierpień — wrzesień 2021 szacowana jest na 6 -7 mln sztuk. Złożą się na to: zeszyty A5 i A4 oraz teczki rysunkowe A4. Produkty zaprojektowane przez znanych twórców internetowych będą sygnowane logotypami EKIPA oraz Herlitz.

— Mamy nadzieję, że naszymi barwnymi projektami i jakością produktów Herlitz umilimy wszystkim powrót do szkoły – mówi Łukasz Wojtyca, w EKIPIE znany jako Wujek Łuki – Poprzedni rok szkolny był inny niż wszystkie, dlatego też będzie dobrze zobaczyć się z własną ekipą we wrześniu – dodaje Wujek Łuki.