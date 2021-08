Śpiwór Culla jest idealny dla turystów. Zaprojektowano go z materiału nasyconego grafenem

Jak donoszą jego twórcy za pomocą strony kampanii na Kickstarterze, Culla miał być jak najbardziej uniwersalnym śpiworem, który sprawdzi się na zewnątrz. Mając to na uwadze, śpiwór wykonano z lekkiego, wodoodpornego materiału nasączonego grafenem.

Nietypowa konstrukcja

Chociaż tego rodzaju pomysł może zaskakiwać, to jednak ma on dużo sensu. Wykorzystanie tkaniny, która dodatkowo została zabezpieczona poprzez grafen zapewnia użytkownikowi produkt odporny na uszkodzenia, zniszczenia i rozdarcia. Niewielka waga oraz doskonałe zdolności rozgrzewające gwarantują, że śpiwór Culla sprawdzi się także w niższych temperaturach. Twórcy zachwalają również antybakteryjność ich projektu, co zapewnia wspomniany wcześniej grafen.

Poza funkcją śpiwora, Culla bez problemu może stać się kocem. Co więcej, w przypadku posiadania kilku sztuk, użytkownicy mogą je dowolnie łączyć ze sobą aż do uzyskania tak dużego rozmiaru, jak tylko będzie wymagała tego sytuacja. Bazowo jednak Culla ma wymiary 140 cm szerokości na 200 cm długości. Złożony śpiwór ma 19 cm na 39 centymetrów.

Nie tylko Culla

Sam śpiwór wydaje się być interesujący, jednak twórcy chcieli dodatkowo zwiększyć jego funkcjonalność za pomocą kilku dodatków. Za dodatkową opłatą użytkownik może uzyskać takie gadżety jak specjalna lampka led, samonadmochująca się poduszka czy osłona przed deszczem bądź wiatrem.

Od projektu może odstraszać jednak jego cena. Aby pozyskać śpiwór Culla niezbędne jest wydanie co najmniej 183 dolarów, czyli około 700 złotych. Biorąc pod uwagę jednak ceny profesjonalnych rozwiązań, nie wydaje się to być zbyt wygórowaną ceną za produkt, który zapewni nie tylko ciepło, ale także posiada inne zalety.