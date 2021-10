Inteligentna laska. Ten wynalazek pomoże niewidomym

Twórcy projektu inteligentnej laski wykorzystali technologię stosowaną w pojazdach autonomicznych. Urządzenie pomaga wykryć użytkownikowi przeszkody znajdujące się na jego drodze. Testy wykazały, że pomaga ono zwiększyć prędkość chodzenia osób z dysfunkcją wzroku o 18 procent.

Zaletą laski opracowanej przez zespół specjalistów z Uniwersytetu Stanforda jest to, że jest ona znacznie lżejsza i tańsza niż inne urządzenia tego rodzaju. O jakim koszcie mowa? Naukowcy twierdzą, że właścicielem urządzenia można stać się już za 400 dolarów. To bardzo przystępna cena zważywszy na fakt, że inne inteligentne laski kosztują niekiedy nawet 6 tysięcy dolarów. Do tego ważą ponad 20 kg, podczas gdy urządzenie amerykańskich specjalistów waży zaledwie 1,5 kg.

Naukowcy udostępnią darmowe oprogramowanie

Na razie wspomniana laska jest jednak wyłącznie w fazie projektu. Specjaliści stworzyli dotąd oprogramowanie open-source, więc każdy kto ma niezbędną wiedzę i materiały może zbudować własną wersję urządzenia i pomóc w rozwoju projektu.

"Chcieliśmy zoptymalizować ten projekt, aby ułatwić jego replikację i obniżyć koszty" — mówi informatyk Mykel Kochenderfer z Uniwersytetu Stanforda. Dodaje, że oprogramowanie, zestawienie materiałów i schematy elektroniczne są udostępniane bezpłatnie. 400 dolarów to właśnie koszt materiałów, potrzebnych do zbudowania laski.

Inteligentna laska opiera się w dużej mierze na czujniku LIDAR (ang. Light Detection and Ranging), który wykorzystuje do nawigacji pomiary odległości od obiektów. Pozycję, prędkość i kierunek poruszania się użytkownika pozwalają śledzić dodatkowe czujniki urządzenia: GPS, akcelerometry, magnetometry i żyroskopy.

Źródło: Uniwersytet Stanforda