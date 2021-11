Z Londynu do Nowego Jorku w 90 min? Hermeus rozpędzi się do 6000 km/h

Ostatni lot Concorde'a odbył się w 2003 roku, ale od tego czasu pojawiło się kilka projektów, które miały przywrócić możliwość pasażerskich samolotów naddźwiękowych, jak choćby prototyp zaprezentowany w zeszłym roku przez firmę Boom Supersonic. Zainteresowanie tematem jest spore, i nawet prezydenta USA - Joe Biden wierzy, że tego typu loty staną się normą w ciągu najbliższych 10 lat.

Być może nowy projekt startupu z Atlanty przybliży nas do tej wizji przyszłości. Hermeus ma bowiem umożliwić lot z prędkością pięciokrotnie większą niż szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu, czyli ok. 6000 km/h. Na razie znamy bardzo niewiele szczegółów na temat samego projektu, ale twórcy zapewniają, że Hermeus ma umożliwić podróż z Londynu do Nowego Jorku w zaledwie 90 min.

— Opracowujemy silnik Mach 5 niepodobny do żadnego z istniejących — wyjaśniają przedstawiciele firmy. — Obecny silnik na stanowisku badawczym to turboodrzutowy GE J85–21, który będzie rdzeniem naszego większego silnika naddźwiękowego — dodają. Firma poza pracą nad samolotami osobowymi, współpracuje również z Siłami Powietrznymi USA. Więcej informacji na temat ich projektu możecie znaleźć w poniższym filmie: