Firmy produkujące pojazdy autonomiczne na celowniku NHTSA. Regulator rozpoczął śledztwo

W ostatnich latach pojazdy autonomiczne funkcjonowały niemal w ukryciu. Ich niewielka liczba na drogach oraz dość swobodne podejście regulatorów sprawiły, że producenci tych samochodów i wielkie firmy technologiczne mogły testować i wprowadzać na rynek nowe rozwiązania podlegając jedynie minimalnej kontroli. Jednak, jak podaje The Verge, te czasy dobiegły końca. Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) rozpoczęła serię śledztw wobec największych firm testujących pojazdy autonomiczne oraz oferujących zaawansowane systemy wspomagania kierowcy.

NHTSA skierowała swoją uwagę na firmy takie jak Tesla, Ford, Waymo, Cruise i Zoox, badając setki wypadków, w tym te śmiertelne. W 2021 roku agencja wprowadziła wymóg, zgodnie z którym firmy muszą raportować wypadki z udziałem autonomicznych pojazdów oraz systemów wspomagających kierowcę. Śledztwa dotyczą między innymi zdarzeń, w których pojazdy zachowywały się w sposób nieprzewidywalny, co zostało udokumentowane przez liczne nagrania wideo rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Interesujące są również incydenty bezkolizyjne, takie jak błędne manewry pojazdów Waymo, które zwróciły na siebie uwagę NHTSA.

Badanie wypadków z udziałem pojazdów autonomicznych było początkowo trudne, co miało związek z brakiem standaryzacji oraz niedoborem szczegółowych danych. Afery związane z działaniem pojazdów autonomicznych stawały się jednak coraz głośniejsze. Nie bez wpływu na to pozostawało upublicznianie nagrań, na których zobaczyć można było problemy w działaniu autonomicznych taksówek. Sprawiło to, że agencje regulacyjne coraz śmielej starają się wywierać presję na producentów.