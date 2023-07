Największa pompa ciepła w Europie. To plan Niemców

Niemieckie przedsiębiorstwo RheinEnergie AG ma ambitny plan zbudowania największej pompy ciepła w Europie. Zgodnie z zapowiedziami firmy ma ona być w stanie zapewnić aż 150 MW mocy cieplnej, co pozwoli na zwiększenie wydajności sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa o 15 proc.

Kolejnym filarem dekarbonizacji sektora ogrzewania w Kolonii jest wodór. Według obecnych planów miasto będzie połączone z systemami wodorowymi łączącymi ze sobą poszczególne regiony kraju. Ma to ułatwić przejście z ogrzewania bazującego na paliwach kopalnych do bardziej ekologicznych wariantów.

W planach firmy jest też istotny rozwój sieci przesyłowych i energetyki wiatrowej. W Kolonii zidentyfikowano jedenaście lokalizacji z potencjałem do rozbudowy energetyki wiatrowej o maksymalnej mocy ok. 80 MW. Miałoby to wystarczyć na zasilenie wszystkich gospodarstw domowych w północnej Kolonii. Oprócz tego firma wystąpi o zatwierdzenie czterech kolejnych turbin w rejonie Kolonii. Ich łączna moc ma wynieść 20 MW.