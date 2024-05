Naukowcy biją na alarm. Wyniki ich badań mogą przerazić

22 kwietnia, czyli mniej niż miesiąc temu, obchodziliśmy Dzień Ziemi. Jak co roku, przypominaliśmy o kruchości naszego ekosystemu - każda zmiana, jaka w nim zachodzi, ma duży wpływ na środowisko. Widać to choćby po wzroście liczba anomalii pogodowych, które objawiają coraz częstszym występowaniem ekstremalnych temperatur i zjawiskami takimi jak powódź błyskawiczna w Dubaju spowodowana obfitymi opadami deszczu.

Zmiany klimatyczne są niezaprzeczalne, choć nasz wpływ na nie wciąż budzi kontrowersje. Najnowsze badania międzynarodowego zespołu naukowców, opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences, również wywołają sporo emocji. Jaka jest tego przyczyna?

Co wynika z badań naukowców?

Kathleen Wendt, główna autorka badań z Oregon State University, ostrzega, że obecne tempo wzrostu poziomu CO2 jest dziesięciokrotnie szybsze niż najszybsze naturalne tempo wzrostu tego gazu w historii. Wcześniejsze badania wykazały, że w ostatniej epoce lodowcowej również dochodziło do gwałtownych wzrostów poziomu dwutlenku węgla, nazywanych zdarzeniami Heinricha, ale do tej pory nie było do końca wiadomo, co się wówczas działo.

Najnowsze badania, w których naukowcy przeanalizowali gaz uwięziony głęboko w lodzie Antarktyki, dostarczyły pewnych odpowiedzi dotyczących tego, co miało miejsce w trakcie ostatniej epoki lodowcowej. Według Christo Buizerta, współautora badań, zdarzenia Heinricha były spowodowane dramatycznym zapadnięciem się lądolodu północnoamerykańskiego, Miło to wywołać reakcję łańcuchową, obejmującą zmiany w monsunach tropikalnych i wiatrach zachodnich na południowej półkuli, a także znaczące uwalnianie dwutlenku węgla z oceanów.

Kluczową rolę w cyrkulacji oceanicznej odgrywają wiatry zachodnie, które nasilały się podczas zdarzeń Heinricha. Doprowadziło to zaś do jeszcze szybszego uwalniania się CO2 z Oceanu Południowego. Niestety, obecne zmiany klimatyczne wydają się wzmacniać te wiatry, co może ograniczyć zdolność Oceanu Południowego do pochłaniania dwutlenku węgla emitowanego przez ludzi.

Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z badań naukowców?

Jest to bardzo niepokojące, ponieważ szybkie zmiany mogą mieć poważne konsekwencje dla klimatu i ekosystemów na całym świecie. Dlatego naukowcy podkreślają potrzebę natychmiastowych działań, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji.

Zrozumienie, że zmiany klimatyczne nie są problemem przyszłości, ale dzieją się teraz i wpływają na życie ludzi, zwierząt i całej planety, jest niezwykle istotne. Ostatnie wyniki badań stanowią silny argument za wprowadzeniem zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska i walki z globalnym ociepleniem.