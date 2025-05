Trwa od prawie 100 lat. To najdłuższy eksperyment świata

Pak, znany również jako wysokotemperaturowa smoła węglowa, przypomina wyglądem czarny kamień, choć w rzeczywistości jest cieczą o niezwykle wysokiej lepkości. Jak jednak udowodnić, że ten "kamień" to w rzeczywistości gęsty płyn? Profesor Thomas Parnell postanowił to wykazać poprzez eksperyment, który stał się najdłużej trwającym doświadczeniem naukowym w historii i trwa do dziś.