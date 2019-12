Smartwatch jaki wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przed zakupem

Co to jest smartwatch? Najprościej mówiąc, to inteligenty zegarek, który zamiast klasycznej tarczy ma wyświetlacz. Poza odmierzaniem czasu może również odbierać powiadomienia ze smartfona czy mierzyć naszą aktywność. Pełną funkcjonalność smart zegarka zyskujemy po podłączeniu go do odpowiedniego smartfona.

Smartwatch a system operacyjny

Kiedy zastanawiamy się, jaki smartwatch wybrać, musimy zwrócić uwagę na system operacyjny, na którym działa urządzenie. To w głównej mierze determinuje, łatwość (lub w ogóle możliwość) sparowania urządzenia z telefonem.

* Wear OS (dawniej Android Wear) - to system operacyjny opracowany przez Google na potrzeby smartwatchu. Jest to specjalna wersja Androida, dzięki czemu zegarek łatwo sparować z telefonami działającymi na tym systemie, ale współpracuje również z systemem iOS. Smartwatch z Wear OS będzie również bez problemu obsługiwał płatności zbliżeniowe z pomocą Google Pay.

* Watch OS - stosowany w zegarkach Apple Watch i współpracujący wyłącznie z iPhone'ami. Jeżeli korzystacie z innych urządzeń Apple — taki smartwatch będzie prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem.

* Tizen - system oparty na Linuxie i stosowany w smartwatchach Samsunga. To doskonały wybór dla osób, które chcą go połączyć ze smartfonem Samsung, ale działa również z innymi modelami, w tym z iPhone'ami.

* inne systemy operacyjne - inne systemy są stosowane zwłaszcza w przypadku tańszych gadżetów, czy sportowych modeli. Niektórzy producenci decydują się na własny system operacyjny, by zwiększyć funkcjonalność swoich urządzeń.

Jaki smartwatch wybrać?

Zastanawiając się również, jaki smartwatch wybrać, warto zwrócić uwagę na rodzaj wyświetlacza. Na rynku mamy do wyboru modele z wyświetlaczami LCD, OLED, Amoled czy E-Ink.

Najczęstszym rozwiązaniem są wyświetlacze LCD, OLED i Amoled, ponieważ mają ładne kolory, są czytelne i dobrze prezentują się na ręku.

Kształt i wielkość wyświetlacza to w dużej mierze kwestia gustu. Jednak warto pamiętać, że większy wyświetlacz może szybciej zużywać baterię. Chociaż nie będzie zbyt dyskretny, może okazać się czytelniejszy i tym samym wygodniejszy.

Bateria w smartwatchu

Czas pracy na baterii w największym stopniu będzie wpływał na użyteczność smartwatcha. W większości przypadków niestety smartwatche wymagają codziennego ładowania, chociaż przy mniej intensywnym użytkowaniu niektóre modele wytrzymują na pojedynczym ładowaniu nawet 3–4 dni.

Na czas pracy na baterii wpływa przede wszsytkim wielkość wyświetlacza, aktywne połączenie Wi-Fi lub LTE oraz inne dodatkowe funkcje, np. GPS, pulsometr, synchronizacja ze smartfonem itp.

Smartwatch — najważniejsze funkcje

Wybierając smartwatch, warto zastanowić się, na jakich funkcjach najbardziej nam zależy. Urządzenie ma być następcą klasycznego zegarka, więc każdy smartwatch będzie wyświetlał aktualną godzinę i datę. Po podłączeniu do smartfona zyskamy dodatkowe funkcje, w tym możliwość wyświetlania powiadomień SMS czy z aplikacji na tarczy smartwatcha.

Niektóre zegarki umożliwiają odrzucanie połączeń telefonicznych, a te ze wbudowanym głośnikiem i mikrofonem — rozmawianie bezpośrednio przez zegarek. Za pomocą klawiatury dotykowej możemy również odpisywać na wiadomości, sterować aparatem smartfona czy sprawdzać kalendarz.

Wiele smartwatchy oferuje również funkcje sportowe jak liczenie kroków, pomiar pulsu, minitorowanie spalonych kalorii czy rejestrację parametrów snu.

Rzadko na rynku możemy spotkać smartwatche z kartą SIM, które mogą stanowić samodzielne urządzenie do obierania połączeń. Jeszcze rzadsze są modele z aparatem. Na rynku znajdziemy jednak duży wybór modeli z GPS i umożliwiające płatności z NFC.

Wybór smartwatcha nie jest łatwy, ale nie zawsze należy kierować się ceną. Najważniejsze to wybrać model, który będzie dopasowany do naszych potrzeb. Prawdopodobnie inny model sprawdzi się, jeśli szukamy smartwatch do biegania, a inny dla osób, które szukają elegancko wyglądającego gadżetu, który sprawdzi się w większości codziennych sytuacji. Na rynku znajdziemy smartwatche dla dzieci, które oferują inne funkcje, a przy tym ich wygląd jest dopasowany do gustu młodszego użytkownika, a sam zegarek to koszt ok. 100–150 zł.