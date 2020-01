Najlepszy na świecie VR. Pimax z 8K i 180Hz w wirtualnej rzeczywistości na CES 2020

Mimo, że konkurencja jest o wiele popularniejsza, to fani najbardziej zaawansowanej zabawy w wirtualnej rzeczywistości powinni zainteresować się sprzętami Pimax. Nowe modele w końcu wchodzą do regularnej produkcji i można już na nie składać zamówienia.

Firma prezentuje chociażby Pimax Vision 8KX, które oferują rozdzielczość 4K na oko, czyli łącznie zawrotne 8K. Nawet monitory 4K nie są tak powszechne wśród graczy, a co dopiero myślenie o 8K. Jak widać Pimax dysponuje już taką technologią, chociaż komputer, który obsłuży płynnie obraz o takiej liczbie pikseli, musi być naprawdę potężny. To wydatek o wiele większy niż konfiguracje polecane dla VR z rodziny Oculus Rift czy HTC Vive.

Pimax 8KX, to kosmiczna rozdzielczość w VR

Przy okazji, tak jak wszystkie modele, Pimax 8KX ma bardzo szerokie pole widzenia (200, 170 i 115 stopni — zależnie od osi). Co daje mu rozdzielczość 2 x 4K? Wyjątkowo szczegółowy obraz. Z kolejnymi zestawami VR widoczność składowych pikseli jest coraz mniejsza i obraz wydaje się bliższy naturalnemu, niż poszatkowaniu pikselami. Firma chwali się, że w Pimax Vision 8KX i Pimax Vision 8K+ całkowicie wyeliminowała tzw. efekt screen door.

Odświeżanie obrazu jest w porządku — dla pełnej rozdzielczości wynosi 75 Hz. Jeśli przełączymy się w tryb skalowany z niższej liczby pikseli, to wzrasta do całkiem przyjemnych 120 Hz. To jeszcze nie mistrzostwo świata, ale bardzo dobry wynik. Za to Pimax 5K Super oferuje aż 180 Hz, choć rozdzielczość tego modelu to około 2,5K na oko, a nie 4K jak w wyższym modelu. Kąty widzenia są takie same, a negatywny efekt screen door może być zauważalny, ale producent zapewnia, że jest bardzo mały.

Dla oszczędniejszych — Pimax Artisan

Poza tymi dwoma najciekawszymi modelami, Pimax pokazuje na CES 2020 także Vision 8K+ skalujący obraz do 8K z 1440p, dwa inne headsety 5K i podstawowy Pimax Artisan z ekranami 1700×1440 px i mniejszym polem widzenia, który i tak nie jest w tyle za konkurencją. Cóż, nie są to tanie zabawki. Flagowy Pimax Vision 8KX kosztuje w podstawowej paczce 1299 dolarów, ale to tylko same gogle.

W wersji z kompatybilnymi kontrolerami i stacjami bazowymi Vale Index cena wzrasta do 1828 dolarów. Jeśli to ciągle mało — w tym roku Pimax zaprezentuje moduł odcinający jego VR od kabli — będzie można cieszyć się z gogli i wirtualnej rzeczywistości w pełni bezprzewodowo.

Źródło: wccftech