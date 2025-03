Czym wyczyścić łańcuch rowerowy? Pamiętaj o tym przed sezonem

Zbliża się sezon, w którym Polacy chętnie przesiadają się z samochodów na rowery . Aby jazda była przyjemna, ważne jest, by wszystkie elementy roweru działały sprawnie. Czysty łańcuch rowerowy to kluczowy element, który wpływa na komfort jazdy.

Czysty łańcuch to nie tylko kwestia estetyki. Zanieczyszczenia, które osiadają na łańcuchu, realnie utrudniają jazdę i sprawiają, że musimy zużywać więcej energii na pedałowanie . Regularne czyszczenie wpływa na żywotność łańcucha, co oznacza mniejsze koszty użytkowania roweru w dłuższej perspektywie.

Świetnym środkiem do czyszczenia łańcuchów rowerowych jest WD-40 . Zawiera on oleje i rozpuszczalniki odporne na działanie wody, które szybko usuwają brud, tłuszcz i inne osady z łańcucha, nie uszkadzając go. Ważne jest jednak, aby po wyczyszczeniu łańcucha nałożyć na niego olej ułatwiający ślizganie się metalowych oczek.

Do czyszczenia łańcucha będą ci potrzebne: szmatka, szczotka i WD-40. Zacznij od zdjęcia łańcucha z roweru i ułożenia go z boku. Wytrzyj go szmatką, aby usunąć największą warstwę zanieczyszczeń. Następnie nanieś WD-40 na cały łańcuch i daj mu kilka minut na wniknięcie we wszystkie szczeliny. Po tym czasie wyszoruj łańcuch szczotką, opłucz go wodą i osusz ręcznikiem. Na końcu załóż łańcuch z powrotem na rower.