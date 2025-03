Jak naostrzyć łańcuch piły? Ten trik przyda się na wiosnę

Przed przystąpieniem do ostrzenia ręcznego, przygotuj odpowiednie narzędzia, takie jak pilnik z prowadnikiem lub kamień szlifierski . Upewnij się, że łańcuch jest czysty, a piła stabilnie umieszczona na twardej powierzchni. Zlokalizuj najbardziej stępiony ząb tnący i rozpocznij ostrzenie , przesuwając pilnik wzdłuż krawędzi zęba. Następnie naostrz ograniczniki głębokości pilarki, używając pilnika płaskiego.

Ostrzałka elektryczna do łańcuchów to wygodne rozwiązanie, które znacznie upraszcza proces ostrzenia. Każdy model ostrzałki może działać nieco inaczej, dlatego warto zapoznać się z dołączoną instrukcją. Zakup ostrzałki to inwestycja, która może się szybko zwrócić, a najtańsze modele kosztują już od 120 zł.