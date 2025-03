Nie tylko na ból głowy. Ten lek uratuje przypalone żelazko

Przypalenie żelazka to częsty problem, który może przytrafić się każdemu. Wystarczy chwila nieuwagi, by zniszczyć ubranie i pozostawić brzydkie ślady na stopie żelazka . Choć zniszczonej odzieży nie da się uratować, przypalone urządzenie można wyczyścić domowymi sposobami.

Żelazko najczęściej przypala się przez przypadek. Zbyt wysoka temperatura, dotknięcie nagrzaną stopą aplikacji lub zbyt długie dociskanie do tkaniny to najczęstsze przyczyny . Brązowe ślady mogą pojawiać się także z powodu braku odpowiedniego czyszczenia urządzenia.

Paracetamol , popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, może być użyty do czyszczenia przypalonego żelazka. Wystarczy przytrzymać tabletkę pęsetą i rozsmarować ją na rozgrzanej powierzchni żelazka. W ciągu kilku minut zabrudzenia powinny zniknąć. Alternatywnie można użyć aspiryny .

Soda oczyszczona i ocet to produkty, które również pomogą w czyszczeniu żelazka. Można je stosować na kilka sposobów, np. rozprowadzić sodę na powierzchni żelazka lub użyć pasty z sody i octu. Papier do pieczenia i sól to kolejne skuteczne metody.