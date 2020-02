Przemytnicy kontra mur graniczny w USA. Gadżetem za grosze pokonali miliardową inwestycję

Meksykańscy przemytnicy przechytrzyli straż graniczną w USA





Dziennik El Paso Times donosi, że przemytnicy z miasta Juárez w Meksyku opracowali rozsuwane drabiny z prętów zbrojeniowych. Wtapiają się one idealnie w mury graniczne tak, że praktycznie gołym okiem nie da się ich odróżnić, a ich kolor odpowiada kolorowi muru. Brzmi to jak podstęp Wilusia Kojota z kreskówek o Strusiu Pędziwiatrze, ale agenci straży granicznej napotkali się na owe drabiny naprawdę i to po obydwu stronach granicy amerykańsko-meksykańskiej.

Drabiny te wykonane zostały w sposób chałupniczy, przy użyciu dwóch, grbuszych niespełna centymetrowych prętów oraz czterech cieńszych, z zakończeniem w kształcie litery "U". Materiały te wykonane można zakupić bez problemu w sklepie budowlanym w Juarez, a sześć metrów prętu typu castillo kosztuje dokładnie 5,30 dolara. Mury graniczne w okolicach El Paso mierzą sobie od 5,4 do 7,9 metra.

Agent straży granicznej Ramiro Cordero przyznał w wywiadzie z El Paso Times, że odkąd przemytnicy zaczęli używać tych specjalnych drabin, zwiększyła się liczba nielegalnych aktywności wśród kryminalnych organizacji. W sektorze El Paso w okresie od października 2019 do stycznia 2020 ujęto 10 030 osób nielegalnie przekraczających granicę, w porównaniu do 5150 osób rok wcześniej.

Donald Trump chce przeznaczyć dwa miliardy dolarów na mur przy granicy z Meksykiem. (Ted Soqui / Getty Images)

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump chce przeznaczyć dodatkowe dwa miliardy dolarów na wybudowanie kolejnych fragmentów muru na granicy z Meksykiem. "Będzie nam potrzebna nam większa łódź", mówił Roy Scheider jako szeryf Brody w filmie Szczęki. Meksykańskim przemytnikom może po prostu wystarczyć wyższa drabina.

Źródło: El Paso Times