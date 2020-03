Huawei prezentuje nowości. Zegarek Watch GT 2e oraz głośnik bezprzewodowy Sound X

Huawei Watch GT 2e to trzeci model z serii. Pierwszy z zegarków zadebiutował pod koniec 2018 roku i był jeszcze co najwyżej zaawansowaną opaską sportową. Rok później Huawei wprowadził do sprzedaży model Watch GT 2, który uzupełniał smartwatch o kluczowe funkcje.

Huawei Watch GT 2e to kolejny duży krok w rozwoju. Zegarek posiada własną pamięć, pozwalającą na przetrzymywanie w nim około 500 plików muzycznych. Można go połączyć ze słuchawkami bezprzewodowymi Huawei AM61 i słuchać muzyki np. podczas treningu. Wówczas nie potrzebujemy zabierać ze sobą telefonu.

Huawei Watch GT 2e wpasuje się zarówno w strój sportowy, jak i służbowy uniform do pracy. Pasek wykonano z fluoroelasteru, który jest wytrzymały i odporny na działanie wysokich temperatur, kontakt z chemikaliami czy solą. Pasek ma porowatą konstrukcję, która zapewnia wygodne noszenie i pozwala skórze oddychać.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Smartwatch wyposażony jest w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,39” i o średnicy 46 mm. Ekran zegarka jest podświetlany i automatycznie dostosowuje się do zewnętrznych warunków, dzięki czemu dane są bardzo dobrze widoczne na tarczy.

Po połączeniu zegarka z aplikacją Huawei Zdrowie, tarczę zegarka można dowolnie zmieniać. Do wyboru jest 200 wzorów – istnieje również możliwość ustawienia własnego zdjęcia, które w łatwy sposób można wybrać ze swojej galerii.

Huawei Watch GT 2e wyposażony jest w najnowszy procesor Kirin A1, który został zaprojektowany z myślą o urządzeniach typu wearables. W odróżnieniu od wielu konkurencyjnych układów, Kirin A1 charakteryzuje się bardzo niskim poborem mocy oraz obsługą nowoczesnego rozwiązania Bluetooth BLE 5.1. Smartwatch na jednym ładowaniu pracuje około 2 tygodni, a przy włączonym GPS – do 30 godzin.

Zegarek posiada także technologię stałego monitorowania tętna TruSeen 3.5. Watch GT 2e powiadomi użytkownika, gdy jego tętno w ciągu 10 minut będzie nieregularne lub na nieodpowiednim poziomie. Funkcja TruSleep™ 2.0 monitoruje czas i fazy snu oraz diagnozuje powszechne problemy ze snem i wskazuje sposoby, jak sobie z nimi radzić.

Technologia TruRelax™ pomaga kontrolować poziom stresu w ciągu dnia oraz proponuje ćwiczenia oddechowe pozwalające się zrelaksować. W Huawei Watch GT 2e – poprzez aplikację Huawei Zdrowie – można również uruchomić funkcję pozwalającą na kontrolowanie cyklu menstruacyjnego u kobiet.

Głośnik Huawei Sound X — stworzony we współpracy z Devialet

Głośnik Huawei Sound X to pierwszy głośnik premium marki, który łączy najlepsze wrażenia dźwiękowe z doskonałym designem, który został doceniony przez komitet iF Design Awards 2020. Głośnik pozwala na bezprzewodowe łączenie z telefonem przy pomocy NFC, a żeby rozpocząć odtwarzanie muzyki, wystarczy delikatnie przyłożyć smartfon do urządzenia.

Huawei Sound X wyposażono w dwa subwoofery o łącznej mocy 60 W. Owocem współpracy z Devialet jest zastosowanie technologii przetwarzania sygnału SAM (Speaker Active Matching). Jej zadaniem jest dostosowanie sygnału wyjściowego do cech głośnika, co pozwala na minimalizowanie zniekształceń dźwięku.



Huawei Sound X odtwarza dźwięk poprzez połączenie WiFi, dzięki czemu kompresja danych jest znacznie mniejsza oraz jest mniej problemów z łączeniem lub opóźnieniami. Rozwiązanie to oparte jest na technologii Huawei – EMUI 10.1 Multi-Device Control Panel, który działa podobnie jak Airplay firmy Apple, i umożliwia przesyłanie wysokiej jakości dźwięku między urządzeniami. Głośnik ma również funkcję „Huawei Share”, która umożliwia bezprzewodowe połączenie NFC z głośnikiem jedynie poprzez przyłożenie telefonu do urządzenia.