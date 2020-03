Większość robi to źle. Łazienkowy gadżet Scrubber podpowie piosenkami, jak długo trzeba myć ręce

W mediach społecznościowych krążą od dawna wiadomości, w których ludzie polecają zaśpiewać ulubioną piosenką, wyrecytować jakiś tekst, policzyć czy po prostu użyć stopera. Projektanci z Deeplocal zastosowali nietypowe podejście do tematu, chociaż miało to nieco wspólnego ze śpiewaniem.

Namydlaj ręce i myj je w rytm muzyki

Stworzyli projekt aplikatora do mydła w płynie, który odtwarzałby 20 sekund ulubionej muzyki. Smart dozownik pobiera playlistę z naszego konta Spotify i na tej podstawie odgrywa fragment utworu. Robi to automatycznie, jeśli ktoś użyje pompki i weźmie porcję mydła.

Poza dozownikiem i dodatkowym materiałem z plastiku czy drewna, potrzebny jest minikomputer Raspberry Pi Zero W, głośnik Adafruit Speaker Bonnet, zasilanie, nieco taśmy, drutu i otwartoźródłowe oprogramowanie. Podobno części użyte do wykonanie Scrubbera można skompletować za około 30 dolarów, a wykonanie zajmuje około 4 godziny.

Dodatkowo trzeba posiadać nieco narzędzi jak chociażby przecinak do drutu, nożyczki, nożyk tapicerski, lutownica. Całość opisana jest na stronach Deeplocal i GitHubie — włącznie z udostępnionym otwartoźródłowym kodem. Jeśli skorzystacie ze Spotify i macie zacięcie do majsterkowania, to czemu nie?

Źródło: deeplocal