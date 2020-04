Opona na miarę XXI wieku. Continental projektuje zaawansowaną smart oponę

Według producenta, opony Continental Conti C.A.R.E., które zastępują zarówno opony jak i felgi, mogą obniżyć emisję spalin, zmniejszyć spalanie i od razu reagować na zmienne warunki jazdy. Zamontowane w produkcie czujniki monitorują aktualny stan, dostosowują parametry, przekazują informacje na temat kondycji opony i pozwalają zarządzać oponami nawet całej floty pojazdów dzięki dedykowanemu oprogramowaniu.

Zarządzanie stanem opon

Jak możemy przeczytać w informacji prasowej - "Rozwiązanie Conti C.A.R.E. (z ang. Connected. Autonomous. Reliable. Electrified. — Połączony. Autonomiczny. Niezawodny. Zelektryfikowany.) stanowi odpowiednio zestrojony system łączący technologie obręczy i opon, który daje możliwość zarządzania pożądanymi parametrami podczas jazdy."

Continental dodaje także, że "W połączeniu z internetową aplikacją ContiConnect Live, Conti C.A.R.E. tworzy elastyczny ekosystem, który umożliwia zarządzanie stanem opon np. dla nowoczesnych flot robo-taksówek, łącząc najlepszą wydajność wraz z optymalizacją kosztów."

Bezstratne dopompowanie w czasie jazdy

Zbierane informacje to ciśnienie, temperatura, głębokość bieżnika i ewentualne uszkodzenia. Wszystko to wpływa na zachowanie się systemów urządzenia, ale jest też przekazywane do aplikacji ContiConnect Live. System opony Conti C.A.R.E. utrzymuje ciśnienie o idealnej wartości bez marnowania energii na specjalne dopompowanie.

Jak to jest możliwe? Samochody elektryczne i hybrydowe odzyskują część energii podczas hamowania, a opona Continental korzysta z siły odśrodkowej w kole przy przyspieszaniu. Wtedy koła są dopompowywane, a zapas powietrza pod ciśnieniem jest zbierany w specjalnym zbiorniku, więc może być użyty od razu w razie konieczności. Nawet jeśli auto stoi lub hamuje.

Poza tym także obręcze nie są w pełni klasycznym rozwiązaniem. "obręcz koła (…) samoczynnie redukuje wibracje wytwarzane podczas jazdy i zapewnia niezrównany komfort prowadzenia. Jazda samochodem wyposażonym w takie felgi to prawdziwa przyjemność."

