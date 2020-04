Netflix podrożeje? Rząd planuje wprowadzenie podatku na seriale online

Jak podaje Spidersweb rząd chciałby, aby podatek ten płacili "dostawcy usług medialnych oferujący odpłatnie swoje usługi, w postaci dostępu do utworów audiowizualnych w języku polskim, mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nią". Miałby on wynosić 1,5 procent od przychodu związanego z działalnością w Polsce.

Środki pozyskane z obłożenia gigantów takich, jak Netflix czy HBO mogłyby zasilić Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) i stanowiłyby pewnego rodzaju zabezpieczenie przed zapaścią branży audiowizualnej i kinematograficznej w związku z pandemią koronawirusa. Nie wiadomo jednak, jaka dokładnie kwota wchodzi w grę i czy uda się ostatecznie wyegzekwować tego rodzaju opłaty.

Co wiemy jednak w tym momencie to to, że branża VOD w czasach kwarantanny ma się wyjątkowo dobrze. Jest to ogólnoświatowa tendencja. Netflix postanowił nie komentować tych doniesień – w tym momencie można jedynie spekulować, czy w przypadku wprowadzenia tego podatku podrożeją ceny abonamentów VOD.

