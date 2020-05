TCL wprowadza nowe telewizory 4K QLED: dobra jakość za przystępną cenę

TCL zaprezentował dwie linie telewizorów, jedna z nich to C71 (następca EP68), a druga C81 (zastępuje EC78). Reprezentują one przystępną oraz średnią półkę cenową. Te modele 4K QLED to tylko część tego, co firma wprowadzi w tym roku. Modele premium oraz 8K będą pokazane w okresie wakacyjnym i trafią do sprzedaży w drugiej połowie roku.

TCL C81 — parametry i cena

Ta seria telewizorów 4K QLED składa się z trzech modeli, dostępnych w 55, 65 i 75 calach. Odbiorniki te posiadają matryce VA, a więc przydatne dla fanów oglądania filmów i seriali, gdyż oferują dobry poziom czerni oraz kontrastu. W wariantach 65- i 75-calowym mamy także 120 Hz matrycę, która jest ważna dla graczy i fanów sportu, bo dzięki temu oglądamy płynniejszy obraz.

TCL 81 posiada wbudowany soundbar (TCL)

Osoby grające na Xbox One czy PlayStation 4 na pewno docenią zaledwie 15 ms input lag, czyli czas opóźnienia sygnału z kontrolera zanim telewizor odświeży nasz ruch na ekranie. To poziom równy najbardziej prestiżowym konkurentom.

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Modele z serii C81 odznaczają się podświetleniem krawędziowym LED oraz maksymalną jasnością HDR na poziomie 400 cd/m². To wystarczająco, aby odczuć różnicę, jaką efekt ten wprowadza do filmów i gier, chociaż totalnego efektu "wow" nie będzie. Jeśli jednak nigdy tego nie widzieliście — powinno i tak wam zaimponować.

Warto podkreślić, że TCL C81 obsługuje wszystkie główne formaty HDR: HDR10, HDR10+ oraz Dolby Vision. Te dwa ostatnie dopasowują indywidualnie każdą scenę z osobna pod kątem naświetlenia bądź zaciemnienia pewnych jej elementów.

HDR to także szeroka paleta barw, a dzięki matrycy LCD z kropkami kwantowymi taki telewizor może pokazać znacznie więcej kolorów niż standardowo i będą one jeszcze realistyczniejsze.

TCL 81 — ekran 4K QLED zapewni szeroką paletę barw i HDR z Dolby Vision (TCL)

Jeśli chodzi o dźwięk, TCL użył systemu audio Onkyo z dwoma głośnikami skierowanymi ku przodowi oraz subwooferem z tyłu. Obsługuje on Dolby Atmos.

Systemem operacyjnym na pokładzie jest natomiast Android TV 9.0 z obsługą Asystenta Google, w tym głosowo, oraz Amazon Alexa.

TCL zadbał również o wygodę i ergonomię — wszystkie 3 złącza HDMI (jedno z ARC) znajdują się z boku telewizoru, a ekran stanowi 97 proc. frontu (tzw. "bezramkowy" design).

Cena i dostępność:

Telewizory z serii C81 mają wejść do sprzedaży w najbliższym czasie, a poszczególne wersje kosztują następująco:

55'' - 3499 zł

65'' - 4799 zł

75'' - 7499 zł

TCL C71 — parametry i cena

Ta seria jest natomiast bardziej budżetową alternatywą, dobrą na każdą kieszeń. W wyniku tego oczywiście stracimy kilka bajerów, w tym 120 Hz matrycę, a także zabraknie wbudowanego soundbara.

Nadal jednak mamy tutaj obsługę wszystkich głównych formatów HDR, z Dolby Vision na czele, jak i panel z kropkami kwantowymi, zapewniający szeroką paletę widocznych na ekranie barw.

Serie TCL 81 i TCL 71 posiadają Android TV 9.0, z dostępem do popularnych aplikacji, np. Netflix (TCL)

Co ciekawe, tutaj input lag jest jeszcze niższy, bo wynosi według producenta zaledwie 8 milisekund. Może być to więc ciekawy wybór dla graczy.

Cena i dostępność

Telewizory z serii C71 mają wejść do sprzedaży w najbliższym czasie, a poszczególne wersje kosztują następująco:

50'' - 2499 zł

55'' - 2999 zł

65'' - 3999 zł

Źródło: TCL