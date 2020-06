Lenovo X1 Carbon. Co nowego znajdziemy w ósmej generacji?

Na nowe laptopy X1 Carbon Lenovo nie musieliśmy długo czekać. Poprzedni model na rynku pojawił się pod koniec ubiegłego roku, a już teraz otrzymaliśmy zapowiedź kolejnego. Chińczycy nowego laptopa zaprezentowali na tegorocznym targach CES. Jak nietrudno się domyślić, w Las Vegas goście nie zobaczyli żadnych przełomowych rozwiązań. Krótki czas, który minął od premiery starszej wersji wprawdzie nie pozwolił konstruktorom na opracowanie żadnych znaczących nowości, jednak komputer na pewno zasługuje na uwagę.

Nowy Lenovo X1 Carbon to bowiem wręcz idealny laptop biznesowy, a jego liczne zalety stanowią potwierdzenie pozycji, którą zdobywały kolejne modele. Jest wydajny i doskonale radzi sobie właściwie ze wszystkimi profesjonalnymi zastosowaniami. Oprócz tego wyróżnia się eleganckim designem, który – co nie zawsze się udaje – idzie w parze z możliwością pracy w każdych warunkach i stojącą na wysokim poziomie mobilnością.

Wydajność dla wymagających

Na pokładzie laptopów X1 Carbon ósmej generacji znajdziemy procesory Intel Core i5 oraz i7 10. generacji. Szczególnie wart uwagi jest drugi układ, który właśnie w nowym modelu Lenovo zalicza swój rynkowy debiut. Ten sześciordzeniowec taktowany zegarem o częstotliwości 1,1 GHz (w trybie turbo potrafi przyspieszyć ponad czterokrotnie, do 4,7 GHz) pojawia się wraz z technologią Intel vPro, znacząco zmniejszającą pobór energii i tym samym przedłużającą czas pracy na jednym załadowaniu baterii.

W zależności od wersji, X1 Carbon Gen 8 może mieć 8 lub 16 GB RAM. W połączeniu ze wspomnianymi procesorami, zapewniają one wydajność na bardzo wysokim poziomie. Wersja z i7 oraz powiększoną pamięcią operacyjną to sprzęt dedykowany profesjonalistom oczekującym dużej mocy obliczeniowej. Kropką nad I jest szybki dysk SSD oferujący 2 TB przestrzeni. Bez problemu podoła on nawet najbardziej złożonym programom i pomieści pliki największych projektów.

Dobrze się prezentuje

Nie da się ukryć, że laptop biznesowy powinien też dobrze się prezentować. Fantazyjne, gamingowe projekty w tym przypadku sprawdzają się naprawdę kiepsko. Tu liczy się minimalizm, elegancja i funkcjonalna prostota. Chińscy projektanci jak zawsze stanęli na wysokości zadania, proponując swoim klientom oszczędny design i stonowane kolory. Dzięki nim sprzęt odpowiednio zaprezentuje się podczas spotkań z kontrahentami lub konferencji, a jednocześnie nie będzie przyciągał ciekawskich spojrzeń.

Jeszcze ważniejsze są materiały, z których wykonano komputer. X1 Carbon ósmej generacji jest zbudowany z wytrzymałego tworzywa sztucznego oraz stopu magnezu. Całości dopełnia zaś – a jakże – karbonowa plecionka dostępna w wersji 4K, nadająca mu prestiżowego charakteru i w nienachalny sposób wyróżniająca go wśród innych projektów. Wysoka jakość materiałów sprawia, że nawet po kilku latach intensywnego użytkowania sprzęt będzie dobrze wyglądał, a ryski i ubytki nie zrobią złego wrażenia w czasie ważnych spotkań.

Do pracy w każdych warunkach

Wielu klientów – i niestety też projektantów oraz inżynierów – wychodzi z mylnego założenia, że laptop biznesowy będzie używany tylko w warunkach biurowych. W trakcie eksploatacji okazuje się jednak, że często musimy skorzystać z niego w pociągu, samolocie, aucie, restauracji bądź w terenie. Dobrze zdają sobie z tego sprawę twórcy X1 Carbon, którzy zadbali o to, by urządzenie było jak najbardziej mobilne. Dlatego wyposażyli je w baterię o pojemności 51 Wh, dzięki której czas pracy na jednym naładowaniu może wynieść aż 18,3 godziny. Na pokładzie działa też system Rapid Charge, dzięki któremu całkowicie rozładowaną baterię do 80% naładujemy w godzinę.

Transportowanie ósmego X1 będzie łatwe również ze względu na gabaryty. Laptop waży nieco ponad kilogram, co w tej kategorii jest rzadko spotykanym wynikiem. Jego wymiary wynoszą zaś 32,3 na 21,7 centymetra. To wszystko sprawia, że z łatwością spakujemy go do standardowej teczki lub torby, a on sam nie będzie stanowił dużego obciążenia.

Zgodnie z zasadami rządzącymi całą linią ThinkPad, X1 Carbon, zanim trafią do użytkowników, poddawane są złożonym testom, mającym sprawdzić, jak zachowują się w ciężkich warunkach eksploatacji. Wśród nich jest 22 niezbędnych do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie norm stawianych wobec wojskowych komputerów.



Po godzinach pracy…

Ósmy X1 Carbon to nie tylko potężne narzędzie do pracy, ale też przenośne centrum rozrywki odtwarzające multimedia w bardzo wysokiej jakości. Dostępne są trzy wersje laptopa – z rozdzielczością Full HD (1920 na 1080 px), WQHD (2560 na 1440 px) oraz 4K (3840 na 2160 px). Wszystkie wyposażone są w matrycę IPS o przekątnej 14 cali oraz doskonałym odwzorowaniu kolorów i wysokim kontraście niezależnie od tego, czy spoglądamy na nią wprost, czy też z boku. X1 obsługuje też standard audio Dolby Atmos, gwarantując przestrzenny dźwięk i współpracując z różnymi systemami głośników. Bogatą ofertę laptopów z serii Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 można znaleźć na stronie https://itnes.pl/notebooki/notebooki-lenovo/notebooki-lenovo-thinkpad/notebooki-lenovo-thinkpad-seria-x/laptopy-lenovo-thinkpad-x1-carbon/laptopy-lenovo-thinkpad-x1-carbon-8/.

