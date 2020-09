McDonald's zapowiada zmiany. Zestawy Happy Meal bez plastikowych zabawek

Happy Meal, obowiązkowa pozycja w menu dla każdego młodocianego klienta McDonalds, jest dostępna w ofercie popularnej sieci restauracji od 1979 roku. Legendarne zestawy z zabawką najpierw cieszyły się dużą sympatią w Stanach Zjednoczonych, a następnie zyskały gigantyczną sławę na całym świecie. Firma nie zamierza rezygnować z jednego ze swoich flagowych produktów, jednak w trosce o ekologię, postanowiła wprowadzić w nim bardzo istotną zmianę.

Z zestawów dla dzieci mają zniknąć zabawki z plastiku. Taką deklarację złożyło już wiele krajów, w tym m.in. Polska. Rewolucję związaną z Happy Meal potwierdził w rozmowie z Business Insider Polska Adam Pieńkowski, dyrektor zarządzający McDonald's Polska.

— Już w tej chwili goście kupujący Happy Meal mają wybór. Mogą wybrać zamiast zabawki książeczkę dla dzieci, ale to nie jest docelowe rozwiązanie. Pracujemy nad całkowitą eliminacją plastikowych zabawek. To część procesu eliminacji plastiku w naszych restauracjach, który dotyczy także opakowań — informuje Pieńkowski, komentując kwestię poszanowania środowiska naturalnego i odpowiedzialności za klimat.

Dyrektor McDonald's Polska poinformował, że rewolucja związana ze zmianami w zestawach dla dzieci może potrwać od 2 do 3 lat. — Chciałbym, żeby to była taka perspektywa dwóch-trzech lat. Na niektórych rynkach europejskich prowadzone są testy takiej strategii. To jest wyzwanie. Wizyty rodziców z dziećmi w naszych lokalach to nie tylko posiłek, ale także wspólne przeżycie pewnego doświadczenia. Smak i jakość jedzenia to tylko składowa pełnej całości. Zabawka, z którą dziecko wychodzi z takiego spotkania, okazuje się bardzo istotna i powinna być wartościowa — mówi w rozmowie z BI Polska.

— Staraliśmy się całkowicie zastąpić zabawki książkami, ale to niestety nie działa. Innym testem były zabawki elektroniczne, a właściwie kody do gier na aplikacje. Teraz testujemy inne rozwiązania — mówi Pieńkowski, odnosząc się do kwestii ewentualnych zamienników plastikowych zabawek.

Podobną decyzję podjął w marcu tego roku McDonald's w Wielkiej Brytanii. Tamtejsze zestawy Happy Meal mają zawierać książkę lub miękką zabawkę wykonaną głównie z papieru.

Przedstawiciele firmy ogłosili, że tą decyzją przyczynią się do wyeliminowania ze swojego biznesu ponad 3 tys. ton plastiku. Przypomnijmy, że McDonald's Polska zrezygnował w tym roku z plastikowych słomek i zastąpił je papierowymi.

