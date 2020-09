Kawowa legenda z problemami. Jak zwykle wszystko przez koronawirusa

Właśnie otrzymaliśmy oficjalną wiadomość z fabryki Chemexa, że w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią oraz ogromnym zapotrzebowaniem… opóźnienia produkcyjne mogą trwać nawet do końca roku. To znaczy, że wielu z Was nie doczeka się w tym roku swojego dzbanka, jeszcze większa liczba osób może mieć trudności ze zdobyciem filtrów.

