Cyberpunk 2077. Stworzono protezę inspirowaną ramieniem Johnny'ego Silverhanda

Premiera polskiej gry "Cyberpunk 2077" to jedno z najważniejszych wydarzeń gamingowych i biznesowych tego roku. Oczekiwania względem powstającej przez 8 lat gry były ogromne, ale pierwsze recenzje były bardzo pozytywne, co przełożyło się na doskonałe wyniki sprzedaży.

W kampanię marketingową były zaangażowane takie osoby jak Keanu Reeves, piosenkarka Grimes, twórca gier Hideo Kojima czy miliarder Elon Musk. Premiera gry, która miała miejsce 10 grudnia, nie zakończyła jednak działań podejmowanych przez CD Projekt RED w celu promowania swojego nowego tytułu.

Teraz firma, wraz z oddziałem Microsoftu odpowiedzialnym za rozwój konsoli Xbox oraz firmą non-profit Limbitless Solutions, zaprezentowały nowy produkt, który ma pomóc osobom niepełnosprawnym. Prosto z Night City do prawdziwego świata została przeniesiona proteza, jakiej używał Johnny Silverhand, jedna z kluczowych postaci z gry "Cyberpunk 2077".

(fot. materiały prasowe)

Limbitless Solutions stworzyło specjalną protezę inspirowaną biotycznym ramieniem bohatera, w którego wcielił się Keanu Reeves. Protezy są drukowane na drukarkach 3D i mogą być używane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Wszystkie modele zostaną przekazane dorosłym w nadchodzących badaniach klinicznych, które rozpoczną się w 2021 roku.

Limbitless Solutions to organizacja non-profit, która wykorzystuje druk 3D do tworzenia protez ramienia dla dzieci i dorosłych, umożliwiających chwytanie przedmiotów i wykonywanie prostych gestów. Ich zaletą jest bardzo niska cena, dzięki czemu są one dostępne dla większej liczby osób.

To bioniczne ramię inspirowane grą "Cyberpunk 2077" to tylko jedno z wielu zaczerpniętych z popkultury. W 2015 roku Limbitless połączył siły z Robertem Downeyem Jr., aby zaprezentować protezę inspirowaną rękawicą Iron Mana, a w 2018 roku nawiązał współpracę z 343 Industries, aby stworzyć modele inspirowane grą Halo. Podobne inicjatywy podejmują też inne firmy.