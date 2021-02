Garmin Enduro – zegarek sportowy dla długodystansowców. Nawet rok bez ładowarki

Garmin Enduro to sportowy smartwatch dla długodystansowców. W przypadku tego modelu producent szczególną uwagę poświęcił czasowi działania – Enduro może pracować bez doładowania energią słoneczną aż 50 dni, a także przez 70 godzin rejestrować ślad GPS. Ekspozycja tarczy na słońce powoduje wydłużenie czasu pracy nawet o 20 proc.

W razie potrzeby można także ograniczyć częstotliwość rejestrowania koordynatów GPS albo przełączyć zegarek w tryb oszczędny – różne profile zasilania pozwalają radykalnie wydłużyć czas działania zegarka. W najbardziej oszczędnym trybie oznacza to nawet rok bez konieczności podłączania ładowarki.

Garmin Enduro — sportowy długodystansowiec

Warto zauważyć, że to kolejne podejście Garmina do sportowego smartwatcha, zdolnego do długotrwałej pracy. Niecały rok temu w ofercie tej marki pojawiła się seria zegarków wyposażonych w panele słoneczne, w tym modele Instinct Solar, gdzie długi czas pracy można było znacząco zwiększyć dzięki możliwości doładowania energią słoneczną.

Garmin Enduro — wersja stalowa i tytanowa

Była to jednak seria raczej outdoorowa, niż sportowa. Model Enduro wydaje się znacznie lepiej trafiać w potrzeby użytkowników, na pierwszym miejscu stawiających sportowe funkcje zegarka.

Zaawansowane funkcje

Poza typowymi funkcjami, jak pomiar tętna, rejestracja różnego rodzaju aktywności, powiadomienia ze sparowanego smartfonu czy sterowanie muzyką, zegarek oferuje m.in. wyznaczanie pułapu tlenowego czy wsparcie dla aklimatyzacji wysokościowej.

Użytkownik ma także do dyspozycji dodatkowe funkcje przydatne podczas biegów górskich, jazdy na rowerze czy nartach, a także asystenta odpoczynku, dbającego o optymalną regenerację po wysiłku.

W zegarku znajdziemy także pakiet funkcji, znanych już z innych modeli Garmina, jak zaawansowany monitoring snu, pulsoksymetr, monitorowanie oddechu, nawodnienia, a także wsparcie dla zróżnicowanych aktywności.

Wisienką na torcie jest tu wsparcie dla płatności Garmin Pay, a także funkcje alarmowe, pozwalające – dzięki sparowanemu smartfonowi – wezwać pomoc w przypadku, gdy zegarek wykryje jedno ze zdefiniowanych, alarmowych zdarzeń.

Garmin Enduro

Garmin Enduro — modele i cena

Enduro jest dostępny w dwóch wersjach – ze stali nierdzewnej i tytanu z powłoką DLC. W obu przypadkach tarcza ma 51 mm średnicy i mieści 1,4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 280 × 280 pikseli.

W zależności od wersji kosztuje od 800 (model stalowy) do 900 euro (tytan), czyli około 3,5 – 4 tys. zł.