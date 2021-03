Oczyszczacz na alergie, smog i brzydkie zapachy

Z jakimi typami zanieczyszczeń radzi sobie oczyszczacz?

Oczyszczacze powietrza to skuteczne narzędzie walki z zanieczyszczonym powietrzem. Usuwają niebezpieczne dla zdrowia zanieczyszczenia, które są składnikiem smogu, m.in.:

PM2.5

PM10

Benzo[a]piren

Formaldehyd

Urządzenia te doskonale sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. Pomagają utrzymać czystość w domu i przyjemny zapach. Filtry węglowe znajdujące się w oczyszczaczach, mają za zadanie pochłaniać z powietrza nieprzyjemne zapachy. Ich obecność jest więc niezastąpiona w domach, w których palone są papierosy lub mieszkają zwierzaki. Ostatnie miesiące pokazały z kolei, jak ważne jest dbanie o odporność. A skuteczność na poziomie 99,9% w usuwaniu wirusów z powietrza przechodzącego przez filtr jest dowodem na to, że warto wdrożyć regularne korzystanie z oczyszczacza jako działanie profilaktyczne.

Szczególnie praktyczna okazuje się funkcja pochłaniania alergenów. Dzięki niej, nawet w okresie intensywnego pylenia traw i krzewów, alergicy mogą odczuć zdecydowaną ulgę. Mając na uwadze tak szerokie spektrum działania, nie potrzebujemy kolejnych argumentów przemawiających za potrzebą ich posiadania we własnym domu.

Czego oczekujemy od dobrego oczyszczacza powietrza?

Przede wszystkim skutecznego pochłaniania zanieczyszczeń powietrza. Dobrej jakości oczyszczacz powinien rozprawić się z różnym typem zanieczyszczeń i to w możliwie najkrótszym czasie. W tym celu należy wybrać urządzenie wyposażone w wysokiej jakości filtry, a także gwarantujące odpowiednio duży przepływ powietrza. W dalszej kolejności warto zwrócić uwagę na poziom emitowanego dźwięku. Jeśli nie chcemy, aby zakłócał sen lub uniemożliwił koncentrację w czasie pracy, wybierzmy ten, który pracuje możliwie najciszej. Nie bez znaczenia jest także pobór mocy i koszt eksploatacji urządzenia. A w związku z tym, że oczyszczacz na stałe będzie elementem wyposażenia naszego salonu czy sypialni, z pewnością nie pozostaniemy obojętni na jego wygląd. Nowoczesne oczyszczacze powietrza wyróżniają się ciekawą linią wzorniczą i mogą stanowić atrakcyjne wyposażenie każdego wnętrza.

Oczyszczacz Philips Dual Scan 3858/50 – urządzenie, które nie zawodzi

Do skorzystania z tego oczyszczacza powietrza w pierwszej kolejności może przekonać nas sama marka. Wszak Philips to jeden z topowych producentów małego sprzętu AGD na rynku polskim. Kojarzy się z produktami wysokiej klasy, które znajdują się w milionach polskich domów.

Potwierdzeniem doskonałej jakości deklarowanej przez producenta, będą także certyfikaty wydane przez niezależne instytuty, m.in.:

Certyfikat ECRAF

Certyfikat PZH

Certyfikat PTA

Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze są jednak parametry techniczne, które przełożą się na doskonałą pracę oczyszczacza Philips Dual Scan AC3858/50:

Zasięg działania do 60m2

Wydajność oczyszczania na poziomie 500m3/h

Zdolność usuwania cząstek 800x mniejszych niż smog

Skanowanie powietrze z częstotliwością 1000x na sekundę

Obecność kolorystycznego wskaźnika LED i numerycznego wskaźnika PM2.5 oraz alergenów

Tryb nocny pozwalający na cichą pracę urządzenia

O jakości pracy oczyszczacza w największej mierze decydują zastosowane filtry. Opatentowana przez Philipsa formuła filtrów NanoProtect HEPA to gwarancja doskonałej skuteczności. Skąd ta pewność? W oczyszczaczu Dual Scan AC3858/50 zastosowano filtry HEPA, których powierzchnia po rozłożeniu wynosi 2,44 m². Z kolei obszar adsorpcji filtra węglowego można porównać aż do 37 boisk piłkarskich. Ogromna ilość zastosowanej powierzchni filtrów i jego specjalna budowa w kształcie walca 360°, a dodatkowo spiralny wylot powietrza 360° i konstrukcja silnika oraz wentylatora, która zapewnia cyrkulację powietrza 3D, umożliwiają oczyszczenie powietrza ze skutecznością bliską 100%.

Zobacz jakość powietrza



Czy to w ogóle możliwe, aby zobaczyć jakość powietrza? Dzięki oczyszczaczowi Philips AC3858/50 jest to możliwe. Urządzenie zostało wyposażone w specjalny wyświetlacz, który za sprawą kolorowej skali pokazuje aktualny poziom zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu. Kolorem niebieskim poinformuje użytkownika o dobrej jakości, z kolei kolor czerwony powinien zaniepokoić bardzo dużym stężeniem zanieczyszczeń. Czy kolorowy wyświetlacz jakości powietrza jest obiektywny? Jak najbardziej. Jego wyniki prezentowane są na podstawie danych pochodzących z czujnika pyłów PM2.5 oraz czujnika gazów. Co jednak wyróżnia oczyszczacz Philips Dual Scan AC3858/50, to niespotykana w urządzeniach innych producentów częstotliwość skanowania powietrza – aż 1000x na sekundę.

Jak wygodnie korzystać z oczyszczacza?

Tak jak oddychanie przychodzi nam całkowicie automatycznie, tak też powinien działać oczyszczacz powietrza. Ważne jest jednak to, aby automatyczna praca oczyszczacza była dostosowana do warunków, jakie panują w pomieszczeniu. Jeśli więc w danym momencie mamy do czynienia z wyższym poziomem zanieczyszczeń, urządzenie powinno przełączyć się na intensywniejszy tryb pracy. Alergicy z pewnością docenią dużą precyzję w wykrywaniu alergenów. Zamontowane w Philips Dual Scan AC3858/50 specjalne czujniki niemal natychmiastowo wykrywają nawet śladowe ich ilości i automatycznie uruchamiają specjalne tryby, które szybko wychwycą pyłki z powietrza.

Inteligentne sterowanie

Coraz bardziej przyzwyczajamy się do sterownia urządzeniami RTV i AGD za pomocą naszych telefonów. Oczyszczacze powietrza nie stanowią tutaj wyjątku. Philips AC3858/50 może być sterowany za pomocą aplikacji mobilnej Clean Home+. Wykorzystując aplikację, możemy wykonać niemal wszystkie istotne działania – włączenie, wyłączenie, zmiana trybów, sterowanie oświetleniem, sprawdzanie jakości powietrza (stężenie pyłów PM2.5, alergenów, gazów). Warta podkreślenia jest wysoka intuicyjność aplikacji i łatwość obsługi.

Philips Dual Scan AC3858/50 do Twojego domu

Chciałby zadbać o czyste powietrze w swoim domu? Philips Dual Scan AC3858/50 to doskonały wybór!

Artykuł sponsorowany Loveair