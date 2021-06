Dlaczego o ubrania funkcyjne powinieneś dbać inaczej

Zazwyczaj funkcyjne ubrania kosztują więcej niż zwykła odzież i zakładasz, że jest to inwestycja na dłuższy okres czasu. Jakież więc musi być twoje zdziwienie, kiedy termoaktywna koszulka do biegania, która kosztowała krocie, po jednym praniu koszmarnie się kurczy, a wodoodporna kurtka trekkingowa zaczyna przemakać! Zamiast zrzucać winę na producenta, przeanalizuj sytuację, wyciągnij wnioski i ucz się na błędach. Wielofunkcyjna odzież, by mogła być ultralekka, szybkoschnąca, oddychająca, wspierająca termoregulację czy chroniąca przed wodą, jest wykonana najczęściej z połączenia elastanu, poliestru i poliamidu. Taka kompilacja zapewnia komfort np. podczas uprawiania sportu. Ubrania wielofunkcyjne wymagają więc nieco innego traktowania – prane nieprawidłowo, niszczą się i bezpowrotnie tracą swoje oddychające właściwości. Ale mogą służyć latami, o ile należycie o nie zadbasz. Sprawdź, jak.

Pielęgnacja ubrań wielofunkcyjnych – 3 kroki

Jak dbać o ubrania wielofunkcyjne, by nadal spełniały swoją rolę? Oto 3 kroki, które pozwolą ci cieszyć się sportową lub techniczną odzieżą dłużej.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Segregacja – ubrania funkcyjne należy prać oddzielnie, a nie razem z codzienną garderobą. Przede wszystkim przeczytaj zalecenia producentów na metkach. Włóż do pralki ubrania odwrócone na lewą stronę – wcześniej zadbaj, by wszystkie zapięcia i suwaki były zasunięte do końca, a odzież z rzepami lub innymi elementami, które mogą uszkodzić pozostały wsad w pralce, włóż do specjalnego woreczka. W ten sposób unikniesz mechanicznego zniszczenia odzienia. Pranie – pierz wtedy, kiedy ubrania tego potrzebują – przy odpowiednio ustawionych parametrach prania, częstotliwość nie ma znaczenia dla zużycia odzieży. Obecnie większość nowoczesnych pralek ma już dedykowane programy do prania odzieży delikatnej lub sportowej (albo nawet wielofunkcyjnej), które mają tak dostosowane funkcje, by zachować właściwości materiału. Temperatura prania powinna wynosić 30–40°C, a czas na ogół od 15 do 30 minut. Najoptymalniej prać odzież wielofunkcyjną w detergentach przeznaczonych specjalnie do takiej odzieży lub przynajmniej w proszkach czy płynach dla dzieci – tkaniny techniczne bardzo nie lubią agresywnej chemii. Pod ich wpływem mogą stracić kolor, fakturę, a nawet właściwości. Nigdy nie używaj do ubrań technicznych czy sportowych płynów zmiękczających! Często zawierają lanolinę, która niszczy włókna tkanin, a ubrania funkcyjne przestają mieć swoje magiczne właściwości. Suszenie – to ostatni, ale równie ważny etap pielęgnacji bielizny funkcyjnej. Po wyjęciu ubrań z pralki nie wykręcaj ich mocno, lekko wyciśnij i rozwieś na suszarce. Rekomendowanym rozwiązaniem przy suszeniu wielofunkcyjnych ubrań jest bębnowa suszarka do prania. Przydaje się zwłaszcza przy ubraniach sportowych, kiedy dość często trenujesz, a nie masz przecież stosu odzieży na zmianę. Wtedy dużą rolę odgrywa czas suszenia. Suszarki bębnowe nie tylko oszczędzają czas i miejsce, ale pozwalają zadbać o najbardziej wrażliwe tkaniny, nie narażając ich na utratę kształtu czy skurczenie. A np. suszarki Electrolux PercfectCare dodatkowo posiadają funkcję przywracania wodoodporności ubrań funkcyjnych! Teraz, nawet jeśli przypadkiem upierzesz wodoodporne spodnie trekkingowe z resztą ubrań codziennych i utracą one swoje właściwości, masz możliwość odwrócenia tego procesu podczas suszenia. Genialne! Programy w suszarce są dopasowane do tkanin – delikatnie suszą nawet w niskiej temperaturze, by przedłużyć ich żywot.

Cenny lifehack: nigdy nie prasuj odzieży wielofunkcyjnej! Proces prasowania dezaktywuje termoaktywne i oddychające właściwości.

Czego unikać

Warto poznać kilka podstawowych zasad pielęgnacji ubrań wielofunkcyjnych. Pozwoli to uniknąć błędów i zachowa ubrania funkcyjne w dobrej kondycji. Przede wszystkim pamiętaj, by zawsze stosować się do zaleceń producenta. W końcu nikt nie zna lepiej produktu, niż jego wytwórca. A czego unikać przy użytkowaniu odzieży sportowej lub technicznej? Uważaj na:

dobór detergentów do prania i płukania

odpowiednią temperaturę

prawidłowy tryb prania i suszenia

pranie z innymi elementami garderoby, zwłaszcza posiadających suwaki czy odstające dekoracje

przechowywanie brudnej odzieży przez długi czas w torbie lub szafie – może to sprawić, że brzydki zapach będzie trudny do usunięcia.

Klucz do sukcesu to odpowiednia segregacja, specjalistyczne środki piorące, dobrana temperatura prania oraz… zaawansowana technologicznie suszarka. To sprawi, że twoje ulubione ubrania wielofunkcyjne długo nie będą nosiły śladów widocznego zużycia, a pieniądze na nie wydane, nie zostaną wyrzucone w błoto.

Materiał partnera Electrolux