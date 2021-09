Potężna eksplozja. W ciągu 45 sekund zniszczono 15 budynków [WIDEO]

Jak donosi Interesting Engineering, powołując się na lokalne media, 27 sierpnia br. w Kunming w prowincji Yunnan doszło do jednoczesnego wysadzenia 15 nieskończonych budynków projektu Liyang Star City Phase II. Wszystko trwało zaledwie 45 sekund, a nagranie z wybuchu trafiło do sieci. Można je obejrzeć m.in. na YouTube.

15 budynków runęło po wybuchu

Budowa obiektów rozpoczęła się w 2011 roku, ale podczas realizacji projektu dochodziło do częstych przerw. Nie pomogła nawet zmiana wykonawcy, ani interwencja rządu, dzięki której prace budowlane wznowiono pod koniec 2020 roku, po tym jak firma zajmująca się nieruchomościami kupiła prawa do budynków za 979 mln juanów, czyli około 154 milionów dolarów. Nowy wykonawca ustalił, że wszystkie opóźnienia sprawiły, że projekt nie jest w stanie sprostać obecnym wymaganiom rynkowym. Dodatkowo fundamenty budynków były narażone na oddziaływanie wody deszczowej, gromadzącej się w piwnicach.

Przedstawiciele firmy uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie wysadzenie budynków, co pozwoli zaoszczędzić znaczącą ilość pracy oraz czasu i stworzy miejsce dla nowych obiektów. Według Interesting Engineering, strefa wybuchu obejmowała około 500 tys. metrów kwadratowych. Do wysadzenia budynków użyto 4,6 tony materiałów wybuchowych, które umieszczono w 85 tys. różnych punktów. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano blisko 2 tys. gospodarstw domowych, które znajdowały się w pobliżu. Najprawdopodobniej było to największe, jednorazowe wyburzenie, do jakiego doszło w Chinach.

Nagranie pokazujące wybuch można obejrzeć poniżej: