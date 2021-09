To będzie samochód przyszłości? Ma być kontrolowany za pomocą umysłu

Futurystyczny pojazd Mercedes-Benz Vision AVTR został pokazany po raz pierwszy na targach technologicznych CES w 2020 r. Według koncepcji producenta, samochód ma działać w symbiozie z użytkownikiem. O możliwościach auta świadczy już sama nazwa – AVTR stanowi akronim od Advanced Vehicle Transformation, co można tłumaczyć jako "Zaawansowana Transformacja Pojazdu.

Zamiast tradycyjnej kierownicy samochód będzie posiadał specjalną jednostkę kierującą. Umieszczenie ręki na konsoli ma sprawiać, że pojazd "rozpozna kierowcę w oparciu o jego puls i oddech. Następnie na dłoni… pojawi się menu z różnymi funkcjami do wyboru.

Interfejs mózg-komputer

Co więcej, samochód będzie wyposażony w specjalne urządzenie z elektrodami, które – umieszczone z tyłu głowy kierowcy – ma odczytywać jego fale mózgowe. Skupienie przez użytkownika wzroku na elementach graficznych widocznych na cyfrowym pulpicie wpłynie na aktywność neuronów. W ten sposób będzie mógł on uruchomić odpowiednią funkcję pojazdu za pomocą własnego mózgu.

Nowa technologia to tzw. BCI (od Brain Computer Interface — interfejs mózg-komputer). – Mercedes-Benz wyznacza kolejny kamień milowy w łączeniu człowieka i maszyny poprzez badania i rozwój interfejsu mózg-komputer w samochodach – mówi Britta Seeger, członek zarządu Daimler i Mercedes-Benz, cytowana przez serwis New Atlas. I dodaje: – Technologia BCI działa całkowicie niezależnie od mowy i dotyku. Otwiera to rewolucyjne możliwości intuicyjnej interakcji z pojazdem.

Schemat działania BCI w samochodzie (Materiały prasowe/Daimler)

Technologię BCI należy jednak traktować bardziej jako prezentację możliwości niemieckiej marki. Przedstawiciele Mercedes-Benz dają bowiem jasno do zrozumienia, że w najbliższej przyszłości nie można liczyć na wdrożenie tego rozwiązania do codziennego użytku.

