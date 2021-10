"Dron pasażerski" stworzony przez Polaka. Możesz już składać zamówienie

Jetson to szwedzki startup założony przez Tomasza Patana i Petera Ternstroma w 2017 roku, który specjalizuje się w elektrycznych pojazdach pionowego startu i lądowania (eVTOL). Wraz z najnowszym ogłoszeniem Jetson zamierza dostarczyć swój nowy osobisty elektryczny pojazd powietrzny ONE do klientów w 2022 roku.

Ten jednopasażerski statek składa się z całkowicie aluminiowego podwozia lotniczego, w którym umieszczono baterię litowo-jonową o wysokiej wydajności i maksymalnej mocy 88 kW. Jetson ONE waży 86 kg a po złożeniu ma 90 cm szerokości, czyli mniej więcej tyle, co motocykl.

Założyciel i dyrektor techniczny firmy Jetson, Tomasz Patan, opowiedział o projekcie, który został wykorzystany do stworzenia produkcyjnej wersji pojazdu. "Jetson ONE jest zbudowany wokół sztywnej aluminiowej ramy przestrzennej z ośmioma potężnymi silnikami elektrycznymi. Wykorzystano w nim kompozytowe włókno węglowe i najnowocześniejsze komponenty drukowane w 3D, co czyni go niezwykle lekką konstrukcją. Jest również wyposażony w wiele funkcji bezpieczeństwa, w tym wspomagający układ napędowy i spadochron balistyczny. Latanie zawsze było moim marzeniem".

Jetson ONE może unieść człowieka ważącego maksymalnie 95 kg. Czas lotu wynosi 20 minut przy wadze pilota nieprzekraczającej 85 kg. Pasażerki dron może poruszać się z ograniczoną komputerowo maksymalną prędkością 102 km/h. Dodatkowo jest on wyposażony w czujniki LiDAR, które napędzają śledzenie terenu i unikanie przeszkód.

Współzałożyciel Peter Ternstrom mówił o celach Jetsona po oficjalnej premierze jego flagowego produktu eVTOL. "Naszą misją jest sprawienie, by latanie było dostępne dla każdego. Jetson ONE jest elektrycznym helikopterem, który możesz posiadać i którym możesz latać. Chcemy, aby każdy stał się pilotem".

Kilkunastu klientów z całego świata stanie się pierwszymi właścicielami Jetson ONE eVTOL w przyszłym roku. Firma początkowo wprowadzi 12 pojazdów w 2022 roku, z których wszystkie zostały już wyprzedane. Produkcja pojazdów ma rozpocząć się latem, a dostawy mają nastąpić jesienią. Jetson oferuje obecnie pięć kolejnych egzemplarzy w cenie 92 tys. dolarów w ramach harmonogramu produkcji na 2023 r., z których dwa zostały już zarezerwowane.