Nowy rozdział Jetson One. Dron pasażerski stworzony przez Polaka

Dron pasażerski Jetson One został zaprezentowany na nowym nagraniu. Film zatytułowany "Nowy rozdział" prezentuje możliwości urządzenia podczas testów w Arezzo w Toskanii.

Jetson One, to flagowy produkt szwedzkiej firmy Jetson, której współzałożycielem i głównym inżynierem jest Polak, Tomasz Patan. Możliwości drona pasażerskiego Jeston One widzieliśmy już niejednokrotnie. 8 września 2022 r. zaprezentowano nowy film, zatytułowany "Nowy rozdział".

Na filmie zaprezentowany nowe obiekt badawczo-rozwojowy, który posłuży też jako ośrodek szkoleniowy dla klientów firmy. Goście, którzy wpłacili już zaliczkę za swojego drona, będą mogli wziąć udział w szkoleniu już w kwietniu 2023 r. Jetson planuje też spore wydatki. Firma potwierdziła, że zabezpieczyła 10 milionów dolarów, które będą wydane m.in. na badania i rozwój i produkcję masową drona.

Jetson One jest jednoosobowym dronem pasażerskim, który sam waży 86 kilogramów i jest w stanie przewozić pilota o masie 95 kilogramów. Ładowanie urządzenia napięciem 220 V zajmuje tylko godzinę.

Wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu pilota. Jetson One wyposażony jest w radar Lidar, który zabezpiecza przed zderzeniem z podłożem. Oprócz tego zadbano o to, by pojazd był w stanie kontynuować lot nawet po awarii jednego z silników. Sprzęt wyposażony jest w spadochron balistyczny, a jego rama przypomina rozwiązania stosowane w samochodach wyścigowych.

Szwedzki dron może rozwinąć prędkość do 102 km/h (jest ona ograniczona programowo), a maksymalny czas lotu wynosi 20 minut.

Drona Jetson One można zarezerwować na stronie producenta. Jego cena to 92 tys. dolarów - przy zamówieniu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 22 tys. dolarów. Niestety na realizację zamówienia trzeba będzie trochę poczekać. Zarezerwowane są już wszystkie pojazdy, które mogą być odebrane w 2022 i 2023 r. Jeśli ktoś teraz zdecyduje się na zakup drona, otrzyma go dopiero w 2024 r.

