Znaleźli niezwykły pierścień. Według wierzeń miał leczyć kaca

O sygnecie datowanym na VII wiek informuje serwis The Times of Israel. Izraelski Urząd ds. Zabytków (IAA) podał w oświadczeniu, że pierścień o wadze 5,11 grama pochodzi prawdopodobnie z epoki bizantyjskiej.

Eksperci zaznaczają, że przedmiot może być jednak o 400 lat starszy. Jak wyjaśniają, podobne sygnety były noszone także przez starożytnych Rzymian, a odnaleziony pierścień mógł mieć swojego właściciela już w III wieku. Archeolodzy twierdzą, że ze względu na "swoje piękno i prestiż" mógł być przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Antyczny pierścień na kaca

Ametyst, który wieńczy artefakt, miał według dawnych wierzeń pomagać w zwalczaniu skutków spożycia zbyt dużych ilości alkoholu. – Właściciel pierścienia był osobą zamożną, a noszenie tego klejnotu wskazywało na jej status i bogactwo – powiedział Amir Golani, ekspert z IAA od starożytnej biżuterii. Dodał, że takie sygnety mogli nosić zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

– Czy osoba, która nosiła ten pierścień chciała uniknąć odurzenia z powodu picia dużej ilości wina? Prawdopodobnie nigdy się już tego nie dowiemy – mówi Elie Haddad, który kieruje wykopaliskami w imieniu IAA wraz z Liatem Nadav-Zivem i Jonem Seligmanem. Archeolog wyjawił, że przedmiot został wykopany 150 m od pozostałości budynku, który służył jako magazyn.

Niektóre z amfor znalezionych w tym budynku były odwrócone do góry dnem, co wskazuje, że pomieszczenie to mogło być używane do przechowywania naczyń przed napełnieniem ich winem – czytamy na łamach The Times of Israel.

Wykopaliska w Jawne były prowadzone przez ostatnie dwa lata. Eksponaty ze starożytnej winnicy będą dostępne dla zwiedzających od 5 listopada.

Źródło: The Times of Israel