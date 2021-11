Zagubiona lub zniszczona słuchawka AirPods. Czy można dokupić jedną?

Na szczęście Apple przewidziało tego rodzaju niedogodności. Firma przygotowała oficjalne wsparcie, które zapewnia wymianę słuchawek lub etui AirPods w przypadku, gdy ulegną one uszkodzeniu. Możliwe jest też dokupienie jednej słuchawki, kiedy dojdzie do jej zagubienia.

Zakup jednej słuchawki

Gdyby doszło do zgubienia lewej lub prawej słuchawki, możemy zakupić brakujący sprzęt w ramach serwisu pogwarancyjnego. W tym celu należy udać się na dedykowaną stronę Apple. Po wybraniu naszego problemu dostaniemy możliwość porozmawiania z pracownikiem Apple lub przyniesienia sprzętu do serwisu Apple.

Dokupienie jednej słuchawki AirPods Pro, zgodnie z cennikiem Apple, kosztuje 435 złotych. Możliwe jest także zakupienie etui ładującego, gdyby doszło do jego uszkodzenia czy zgubienia, w cenie 489 złotych. Pojedyncza słuchawka AirPods 3. generacji wymaga zapłacenia 329 złotych, zaś etui ładujące — 279 złotych. Użytkownik może także zakupić bezprzewodowe etui ładujące za 375 złotych.

Dostępne opcje serwisowe

Zależnie od miejsca w którym zamieszkujemy, możemy udać się do autoryzowanego serwisu Apple lub wysłać słuchawki bezpośrednio do Apple aby skorzystać z opcji ich naprawienia. W przypadku udania się do serwisu, użytkownik musi pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu zakupu lub oryginalnego pudełka od słuchawek. Jeżeli uszkodzeniu uległa dana słuchawka, klient powinien dostarczyć do serwisu także etui.

Możliwa jest także wysyłka uszkodzonego sprzętu do Apple przy wykorzystaniu przedpłaconego pudełka wysyłkowego, które firma sama dostarcza do klienta. Podobnie jak w przypadku naprawy w serwisie, należy pamiętać o dołączeniu etui ładującego. Jeżeli jednak mamy jakiekolwiek wątpliwości, możemy skontaktować się ze wsparciem Apple i umówić na rozmowę z pracownikiem firmy.

