Masz taką antenę? Możesz dostać surową karę

Podczas budowy domu trzeba być naprawdę czujnym. Konieczność kontrolowania prac na wielu polach i zwracanie uwagi na skomplikowane Prawo budowlane może okazać się dla niektórych naprawdę męczące. Niektóre z przepisów dotykają także osób, które od dawna mieszkają w danym budynku. Chodzi tu między innymi o zasady montażu anteny na dachu.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi w serwisie prawo.pl, właściwy organ może nakazać rozbiórkę powstałego obiektu, jeśli powstał bez zgłoszenia lub mimo wyrażenia sprzeciwu przez organ (art.49b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)).

Zapis ten nie dotyczy jednak każdej anteny. Zgodnie z tym, co mówi art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. - nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wykonywanie robót polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych.

Kara za antenę — kiedy można ją dostać?

Kara za montaż anteny może nas spotkać, gdy zamontujemy ją dostatecznie wysoko. Chodzi o montaż anteny na maszcie o wysokości większej niż 3 metry. Według zapisów art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. pr. bud. wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Montaż anteny o wysokości większej niż 3 metry to z pewnością nie jest coś, z czym spotyka się bardzo często. Zmuszeni do tego bywają ludzie, których domy znajdują się w obniżeniach terenu lub są zasłaniane przez inne, wyższe budynki. Warto jednak pamiętać o tych przepisach, jeśli chce się uniknąć kary.



Złamanie wspomnianych przepisów może skończyć się nieprzyjemnymi konsekwencjami. Przepisy przewidują możliwość ukarania opłatą legalizacyjną w wysokości 2500 złotych. Warto mieć to więc na uwadze i zgłosić konstrukcję właściwym organom, jeśli pojawi się taka konieczność.

Źródło: Gadżetomania/prawo.pl